2022 Sundance Film Festivali programı belli oldu

T24 Kültür Sanat

Bu yıl 20-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan ve bağımsız yapımların görücüye çıktığı Sundance Film Festivali’nin programı açıklandı. Festivale bu yıl 1652 adet Amerika yapımı ve 2110 adet Amerika dışından olmak üzere toplamda 3762 adet başvuru yapıldı. Bu filmler arasından ise 28 farklı ülkeden, 82 adet uzun metraj seçildi. Festivalde gösterilecek filmlerden 78’i prömiyerini Sundance’te yapacak.

Dünya prömiyerini yapacak filmler arasında günümüzde kullanılan çelik yeleği icat eden ve çalıştığını kanıtlamak için kendisine 192 kez ateş eden Richard Davis’i konu alan ‘2nd Chance’ bulunuyor.

Festivalde gösterilecek diğer belgeseller arasında bir grup kadının iklim krizini durdurmak için verdiği savaşı konu alan ‘We Need to Talk’ ve Bill Cosby’nin sanatı sanatçıdan ayırabilir miyiz sorusunun tarihine inen ‘About Cosby’ gibi yapımlar da yer alıyor.



Dakota Johnson’ın rol aldığı ve karakterin Londra’ya taşınacak olması sebebiyle kaosa sürüklenen bir arkadaşlığı konu alan ‘AM I OK?’ de Sundance Film Festivali’nde gösterilecek filmler arasında yer alıyor. Ayrıca yönetmen koltuğunda Lena Dunham’ın oturduğu ve başrollerinde Kristine Froseth ve Jon Bernthal’ı bulunduran ‘Sharp Stick’ de festivalde gösterilecek yapımlar arasında.

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