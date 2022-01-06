2022 Grammy Ödül Töreni, Omicron nedeniyle ertelendi

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ABD’de çağdaş müzik dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nin organizatörleri, 2022 ödül töreninin Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Organizatörler, Koronavirüs vakalarındaki artışa işaret ederek, töreni erteleme kararını yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla konuştuktan sonra aldıklarını belirtti.

Kayıt Akademisi ve yayıncı kuruluş CBS tarafından yapılan açıklamada, "Omicron varyantının çevresindeki belirsizliği göz önünde bulundurunca şovu 31 Ocak'ta yapmanın çok fazla riski bulunuyor. 'Müziğin En Büyük Gecesi'ni yakın zamanda açıklayacağımız yeni bir tarihte kutlamak için çok heyecanlıyız" denildi.

Ödül töreninin 31 Ocak'ta ABD'nin Los Angeles kentindeki Crypto.com Arena'da yapılması ve Trevor Noah tarafından sunulması bekleniyordu.

Grammy töreni geçen sene de Koronavirüs pandemisi nedeniyle ocak ayından mart ayına ertelenmiş, kalabalığın büyük bölümü dışarıda olacak şekilde Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.