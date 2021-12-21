2021 yılında Sotheby's 7.3 milyar dolarlar satış gerçekleştirdi

Müzayede evi Sotheby’s, 2021 satış rakamlarını açıkladı. Buna göre 2021’de toplam 7.3 milyar dolarlık satış gerçekleştiren müzayede evi, tarihinin en yüksek yıllık satış rakamına ulaştı.

Müzayede evi Sotheby’s yapılan satışların büyük kısmı çevrimiçi katılımcılarla organize edilirken 277 yıllık tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşan müzayede evi, zaferindeki en büyük etken olarak teknolojiyi yakından takip eden genç koleksiyonerlere işaret etti.

Pandemi sırasında popülerliği tavan yapan NFT eserleri yakından takip eden bu kitle, müzayede evine en çok kazandıranlar oldu. Yine aynı kitle müzayede evinin çanta, şarap ve mücevher satışlarına da yoğun ilgi gösterdi.

Yıl sonuna kadar yapılacak yeni müzayedeleri olan Sotheby’s, satış rakamının daha da artacağını açıkladı.



The Guardian’ın haberine göre müzayede evi 2021 yılında fiyatı 15 milyon doları aşan 57 parça sattı. Satılan en pahalı eser, Rönesans dönemi ustalarından Sandro Botticelli’nin “Young Man Holding a Roundel” tablosu oldu. Tablo, 92.2 milyon dolara alıcı buldu.

2021’de satış oranları 2020 yılına göre de yüzde 71 daha yüksekti. El değiştiren en yüksek meblağlara sahne olan alan ise 4.3 milyar dolar ile (özel satışlar ve açık artırmalar toplamı) modern ve çağdaş sanat oldu. Müzayede evinin müşterileri arasında 40 yaş altı kesimin oranı da geçtiğimiz yıla göre yüzde 187 artış gösterdi.

1744’te Londra’da kurulan Sotheby’s dünya çapında 80 büroda hizmet veriyor.