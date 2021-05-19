2021 Vedat Türkali Roman Ödülü, 'Osman' kitabıyla Ayfer Tunç'un

2021 Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 2021 Vedat Türkali Roman Ödülü 'Osman' romanıyla Ayfer Tunç'un oldu.

Atakum Belediyesi tarafından yazar Vedat Türkali adına roman, öykü, şiir ve çeviri kurmaca eser kategorilerinde verilen Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri'ni kazanan isimler ve eserler açıklandı. Kazananların ödülleri Mayıs ayının son haftası takdim edilecek.

Doğan Hızlan, Zülfü Livaneli, Deniz Türkali, Gonca Özmen, Kemal Varol ve Yavuz Ekinci'den oluşan jüri bu yıl başvuran 473 eseri değerlendirdi.

Jürinin kararıyla 2021 Vedat Türkali Roman Ödülü, Can Yayınları tarafından yayımlanan "Osman" kitabıyla Ayfer Tunç'a; Öykü Ödülü, Sel Yayınları tarafından yayımlanan "Şehirli Karınca" kitabıyla Mehmet Güreli'ye; Şiir Ödülü, Yapı Kredi Yayınları'nın yayımladığı "Dil Tutulması" kitabıyla İlhan Durusel'e; Çeviri Kurmaca Ödülü, Harfa Kitap tarafından Deniz Koç çevirisiyle yayımlanan Ocean Vuong'un "Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz" kitabına verildi.

2021 Vedat Türkali İlk Roman Ödülü ise Alfa Yayınları'nca okura sunulan "Ölüler Kıraathanesi" kitabıyla Fatih Gezer'in oldu.

Kazanan yazarlar ödüllerini mayıs ayının son haftası teslim alacak.