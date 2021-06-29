2021 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, “Doğu Duvarı” Adlı Eseriyle Faris Kuseyri’ye Verildi

2021 yılı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne Faris Kuseyri’nin “Doğu Duvarı” adlı eseri değer bulundu.

Toplamda 140 katılımcının başvurduğu 2021 Yılı TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için Seçici Kurul değerlendirme toplantısı 28 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan, Cevat Çapan ve Haydar Ergülen’den oluşan kurul, kararını oybirliğiyle aldı.

Seçici Kurul ödülün Kuseyri’ye verilmesinin gerekçesini, Kuseyri’nin “Ortadoğu coğrafyasına yerleşen ve oradan konuşan, geleneksel ve modern şiiri iyi bilen, her zaman yaşamın içinde; şiirin geleneksel formlarını kullanmaktan çekinmeyerek günceli, toplumsalı, kişisel olanı aktaran, çalışan sınıflara ve emeğe yüz ışıtan” özelliklere sahip olmasıyla açıkladı.