2021 Tribeca Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu. Festivalde öne çıkan yapımlar Lauren Hadaway imzalı The Novice, Levan Koguashvili'nin Brighton 4th isimli filmi ve Jessica Kingdon'ın yönettiği Ascension oldu.

Lauren Hadaway'in okulunun kürek takımına katılan ve takımda yükselebilmek için hem fiziksel hem de psikolojik anlamda zorlu bir süreçle mücadele veren kuir bir üniversite öğrencisini merkezine alan The Novice isimli filmi ABD Yarışma Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Film, başrol oyuncusu Isabelle Ferman'a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırırken aynı zamanda sinematografisini üstlenen Todd Martin'e de ödül kazandırdı.

Uluslararası Yarışma Kategorisi'nde ise Levan Koguashvili'nin yönettiği Brighton 4th öne çıktı. Kategoride En İyi Film Ödülü'nün sahibi olan film aynı zamanda Levan Tediashvili'ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, senaristi Boris Frumin'e ise En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandırdı. Bu kategoride öne çıkan bir diğer yapım ise Jessica Kingdon'ın Ascension isimli belgeseli oldu. En İyi Belgesel Ödülü'nün sahibi olan Ascension'ın yönetmeni Kingdon aynı zamanda festivalden belgesel kategorisinde En İyi Yeni Yönetmen Ödülü'nün de sahibi olarak ayrıldı.

Filmloverss'ın Deadline'dan aktardığına göre 2021 Tribeca Film Festivali Ödülleri'nin kazananları şöyle:

ABD Yarışma Kategorisi

En İyi Film: The Novice- Lauren Hadaway

En İyi Kadın Oyuncu: Isabelle Furman – The Novice

En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Leone – God's Waiting Room

En İyi Sinematografi: Todd Martin – The Novice

En İyi Senaryo: Hannah Marks – Mark, Mary, and Some Other People

Uluslararası Yarışma Kategorisi

En İyi Film Brighton 4th – Levan Koguashvili

En İyi Kadın Oyuncu: Bassant Ahmed & Basmala Elghaiesh – Souad

En İyi Erkek Oyuncu: Levan Tediashvili – Brighton 4th

En İyi Sinematografi: Elisabeth Vogler – Roaring 20's

En İyi Senaryo: Boris Frumin – Brighton 4th

Belgesel Filmler Yarışma Kategorisi

En İyi Film: Ascension – Jessica Kingdon

En İyi Sinematografi: Bing Liu & Joshua Altman – All These Sons

En İyi Kurgu: Shannon Swan – The Kids

En İyi Yeni Yönetmen: Jessica Kingdon – Ascension