2021 Nobel Kimya Ödülü Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi

2021 Nobel Kimya Ödülü'nü bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.

Ödülün ikiliye "asimetrik organokatalizi geliştirmeleri" sebebiyle verildiği bildirildi.

100 yılı aşkın süredir İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen ödüllerin kazanlarına aynı zamanda 10 milyon İsveç Kronu değerinde para ödülü veriliyor.

Covid nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Stockholm'de ödül töreni düzenlenmeyecek.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Cuma, Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri de Pazartesi günü açıklanacak.