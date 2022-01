2021 MTV Avrupa Müzik Ödülleri kazananları belli oldu

2021 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Macaristan’daki Papp László Budapest Sportaréna’dan canlı yayınlanarak geri döndü. Ödül töreninde, Ed Sheeran damga vurdu.

Şarkıcı Ed Sheeran, 'Bad Habits' şarkısıyla 'En İyi Şarkı' ve 'En İyi Sanatçı' ödülünün sahibi olurken, Lil Nas X 'Montero (Call Me By Your Name)' şarkısı ile 'En İyi Video Klip' ödülünün sahibi oldu.

BTS, 'En İyi K-Pop Şarkısı', 'En İyi Pop Şarkısı', 'En İyi Müzik Grubu' ve 'En Büyük Hayran Kitlesi' kategorileri dahil olmak üzere dört ödüllü gecenin en fazla ödül kazananı oldu.

Maneskin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ndeki ilk ödülünü 'En İyi Rock Müzik' kategorisinde kazanırken sunucu ve sanatçı Saweetie, 'En Yeni Çıkış Yapan Sanatçı' ödülüne layık görüldü.

Nicki Minaj, 'En İyi Hiphop Sanatçısı', Oliva Rodrigo 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', Maluma ‘'En İyi Latin Sanatçı' ödülünü kazanırken; YUNGBLUD ise 'En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

2021 MTV Avrupa müzik ödülleri kazananları

EN İYİ SANATÇI

Ed Sheeran

EN İYİ POP SANATÇI

BTS

EN İYİ ŞARKI

Ed Sheeran - Bad Habits

EN İYİ VİDEO KLİP

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

EN YENİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Saweetie

EN İYİ ELEKTRONİK MÜZİK SANATÇISI

David Guetta

EN İYİ ROCK MÜZİK SANATÇISI

Maneskin

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK SANATÇISI

Yungblud

EN İYİ LATİN MÜZİK SANATÇISI

Maluma

EN İYİ HİP HOP MÜZİK SANATÇISI

Nicki Minaj

EN İYİ K-POP MÜZİK SANATÇISI

BTS

EN İYİ MÜZİK GRUBU

BTS

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Olivia Rodrigo

EN BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ

BTS

EN İYİ MÜZİK KLİBİ

Billie Eilish - Your Power