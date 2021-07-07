2021'in ilk yarısında 183 milyon kitap bandrol satışı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021'in ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı belgesi sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı. Buna göre, ilk 6 ayda 183 milyon 21 bin 996 kitap bandrol satışı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı, 2021 yılının ilk 6 ayında 1074 olarak gerçekleşti.



Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim ve edebiyat eseri sahipleri oldu. Bu yılın ilk 6 ayında 426 adet ilim ve edebiyat eseri kayıt-tescil edilirken, 414 bilgisayar programı, 156 güzel sanat eseri ve 42 musiki eseri ile 36 sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı. Önceki yılın aynı döneminde 582 olan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı, 2021 yılının ilk yarısında yüzde 85 artış gösterdi ve 1074 olarak gerçekleşti.

En fazla bandrol satışı eğitimde

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı da bu yılın ilk 6 ayında, 183 milyon 21 bin 996 oldu. Bu yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

İlk 6 ayda eğitim alanında 81 milyon 883 bin 939 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 45 milyon 267 bin 492, çocuk-gençlik kategorisinde 20 milyon 707 bin 524, yetişkin kurgu kategorisinde 16 milyon 144 bin 768, inanç kategorisinde 14 milyon 595 bin 997, akademik alanda 3 milyon 251 bin 853 ve ithal yayın kategorisinde 1 milyon 170 bin 423 bandrol satıldı.

77 film tescil edildi

Bu yılın ilk yarısında; sinema alanında 77 film tescil edilerek, 2 bin 190 bandrol satıldı. Müzik alanında da 931 yapım tescil edildi ve 653 bin 227 bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 31 tescil işlemiyle birlikte 87 bin 830 bandrol satıldı. 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 743 bin 247 sinema ve müzik eseri bandrol satışı yapıldı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ilk yarısında 196 sinema ve 154 müzik olmak üzere toplam 350 yapımcı belgesi düzenlendi. Önceki senenin aynı dönemine oranla yapımcı belgelerinde yüzde 20 artış gerçekleşti. (DHA)