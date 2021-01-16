2021'in ilk müzik festivali "Milyonfest Online"; 2 günde 62 bin kişi izledi

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online" başladı. İlk iki günde Sertab Erener, Ceza, Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimler sahne aldı, toplam 62 bin kişi izledi.

Türkiye'nin bu yılın ilk festivalini online düzenliyor. Online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo'dan canlı yayınlanan festivalin çekimleri Fişekhane'de gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek festivalin ilk gününde Sertab Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alırken, konserleri 27 bin kişi canlı izledi. Festivalin ikinci gününde dün Athena, Adamlar ve Sena Şener sahne aldı. İkinci günde ise konserleri 35 binden fazla kişi canlı izledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Athena geceye damgasını vururken, grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, "Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan Milyonfest'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin üçüncü gününde bugün Mazhar Fuat Özkan, Manga ve Pamela müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde 16-17-18 Ocak tarihlerinde sahne alacak sanatçılar

16 Ocak Cumartesi

Mazhar Fuat Özkan - Manga - Pamela

17 Ocak Pazar

Duman - Cem Adrian - Ceyl'an Ertem

18 Ocak Pazartesi

Pentagram - Pinhani - Fatma Turgut.