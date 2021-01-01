2021'de gerçekleşecek gök olayları: 2 Güneş, 2 ay tutulması, 8 gök taşı yağmuru

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından (TUG) 2020 yılının en önemli gök olayları derlendi. Her yıl önemli gök olaylarının aylara göre sıralandığı ve gökyüzü meraklılarının hem kitapçık hem de internet sitesi üzerinden yararlanabildiği "Gök Olayları Yıllığı"nın 2021 yılı sayısı, TUG'da görevli Prof. Dr. Faruk Soydugan ile Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlandı.

"2021 Gök Olayları Yıllığı"na göre, bu yıl 2 Güneş tutulması ve 2 Ay tutulması yaşanacak. Ancak bu yılki dört tutulma da Türkiye'den izlenemeyecek. Ayrıca geçen yıllarda olduğu gibi 2021'de de 8 gök taşı yağmuru gerçekleşecek.

Türkiye'den izlenemeyecek

2021 yılında biri tam, biri halkalı iki Güneş tutulması; biri parçalı, biri de tam iki Ay tutulması gerçekleşeceğini belirten Dr. Tuncay Özışık, hem koordinat hem zaman olarak bakıldığında Türkiye'den bu tutulmaların hiçbirinin gözlenemeyeceğini söyledi. Dr. Özışık, “Amatörler veya gökyüzü meraklıları, tutulmalar açısından biraz şanssız bir yıl geçirecek. Buna karşın tabi ki kuyruklu yıldız veya meteor gibi olayları bir yıl önceden hesaplamak imkansız, onlar olabilir" dedi.

Bu yıl gerçekleşecek 4 tutulma olayı

2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle:



26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)



10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)



19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)



4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

Gök taşı yağmurları

2021 yılındaki gök taşı yağmurlarının gerçekleşeceği tarihler ve saatte görülebilecek sayıları ise şöyle:



Quadrantid (Dörtlük), 2-3 Ocak, 40 adet



Lyrid (Çalgı), 22-23 Nisan, 20 adet



Eta Aquarid (Eta Kova), 5-6 Mayıs, 60 adet



Delta Aquarid (Delta Kova), 27-28 Temmuz, 20 adet



Perseid (Kahraman), 12-13 Ağustos, 60 adet



Orionid (Avcı), 20-21 Ekim, 20 adet



Leonid (Aslan), 17-18 Kasım, 15 adet



Geminid (İkizler) 13-14 Aralık, 120 adet