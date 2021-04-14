2021 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

2021 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, "Deneme ve Eleştiri" ile "İnceleme ve Araştırma" türlerinde verilecek. Ödüle başvurular için son tarih 31 Ağustos 2021.

Ödül seçici Kurulu'nda Armağan Ekici, Besim Dellaloğlu, Hatice Aynur, Sevengül Sönmez ve Tuncay Birkan yer alıyor.

Şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme-eleştiri-inceleme alanlarında edebiyata önemli eserler kazandırmış olan Cevdet Kudret'in anısını yaşatmak amacıyla, ailesi tarafından konulan Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri, 1992 yılından beri dönüşümlü olarak her yıl bu türlerden birine veriliyor.

1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yayımlanmış kitapların aday olabileceği ödüle başvurular 31 Ağustos 2021'de sona erecek. Ödüle katılacak öykü kitaplarının 7 nüsha olarak, yazarın kısa özgeçmişi ve adaylık başvurusu dilekçesiyle birlikte cevdetkudretodulu@msgsu.edu.tr e-posta adresine ve aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekiyor.

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