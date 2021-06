2021 Cannes Film Festivali merakla beklenen filmleri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor

2021 Cannes Film Festivali, geçtiğimiz yıl salgın döneminin olumsuz koşulları sebebiyle yaşanan ertelemeden sonra merakla beklenen filmleri temmuz ayında izleyiciyle buluşturmak için hazırlanıyor.

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında festivalin planlandığı gibi 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini ve festival kapsamında geçtiğimiz yıl gösterilemeyen The French Dispatch ve Benedetta gibi merakla beklenen filmlerin izleyiciyle buluşmasını sağlayacaklarını açıklamıştı.

Bu yapımlara ek olarak 2020 yılında içinde bulunduğumuz salgın döneminin olumsuz etkileri sebebiyle iptal edilen Cannes Film Festivali'nin bu yıl açılışını Leos Carax'ın Annette filmiyle yapması bekleniyor.

Filmloverss'ın Variety'den aktardığına göre Başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard'ın yer aldığı müzikal türündeki Annette'den yayınlanan ilk görsel ve fragmanla birlikte 6 Temmuz'da izleyiciyle buluşması beklenen filmin 2021 Cannes Film Festivali'nin açılışını yapacağı duyuruldu.

Benedetta, The French Dispatch, Annette gibi filmlerin yanı sıra festivalde Jane Campion'ın çekimleri Montana'da gerçekleşen Benedict Cumberbatch ve Kristen Dunst'lı filmi The Power of The Dog, Paul Schrader'ın Oscar Isaac ve Willem Dafoe'lu filmi The Card Counter'ın da gösterilmesi bekleniyor.

Cannes Film Festivali Direktörü Frémaux aynı zamanda Paul Thomas Anderson'ın Soggy Bottom ismiyle anılan ve geçtiğimiz günlerde izleyiciyle 25 Aralık'ta buluşacağı duyurulan Benny Safdie, Bradley Cooper gibi isimleri bir araya getiren yeni filminin de festivalde gösterilmesini umuyor. Ancak filmin aralık ayına kadar vizyona girmeyeceğinin açıklanması bu umudun gerçekleşmesi için var olan ihtimalleri düşürüyor.

Başrollerini Antonio Banderas ve Penélope Cruz'un paylaştığı Official Competition ise festivalde yer verilme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen yapımlar arasında yer alıyor. Nanni Moretti'nin Three Floors filmi, Kirill Serebrennikov imzalı Petrov's Flu ve son olarak Paul Verhoeven'ın merakla beklenen filmi Benedetta, festivalin geçtiğimiz yıl iptal edilmesi sebebiyle izleyiciyle buluşamayan ancak bu yıl festivale geri dönmesi beklenen yapımlar. Aynı zamanda 2021 yılında festivalde gösterilmesine kesin gözüyle bakılan filmler arasında Apichatpong Weerasethakul'un başrolünde Tilda Swinton'a yer veren filmi Memoria da bulunuyor.

Festival Direktörü Thierry Frémaux, bir yıl ertelemeyle karşılaşan festivalin faaliyetlerine döneceği bu yıl içerisinde verilen örneklerin yanı sıra pek çok beklenen filme yer vereceğinin sinyallerini veriyor. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen festivalde Asghar Farhadi'nin Farsça dilindeki A Hero filmi, Ruben Östlund'un Triangle of Sadness'ının ve Jacques Audiard'ın Paris, 13th District isimli siyah beyaz filminin de yer alacağı konuşuluyor.

Ari Folman'ın Anne Frank'in hayali arkadaşı Kitty'nin hikâyesine odaklanan Where Is Anne Frank filminin de bu yılın ana yarışma seçkisi ve yarışma bölümünde yer almasının mümkün olduğu düşünülüyor. Festivalde dünya prömiyerini yapacak filmler arasında ise Joachim Trier'ın The Worst Person in the World, Catherine Corsini'nin La Fracture'ı ve François Ozon'un yeni filmi Tout s'ebt bien passé'nin yer bulunacağı tahmin ediliyor. Xavier Giannoli'nin Lost Illusions filmi ve Bruno Dumont'un Léa Seydoux ile Blanche Gardin'li filmi On a Clear Half Morning gibi bazı yapımların ise dünya prömiyerlerini Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şimdilik tahminler bu filmler üzerine odaklanıyor olsa da Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yer alacak filmler resmi olarak 27 Mayıs'ta açıklanacak.