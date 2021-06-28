2021 BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahların onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüllerin galibi Megan Thee Stallion oldu. Şarkıcı, En İyi Hip-Hop Şarkıcısı, Yılın Klibi ödüllerinin yanı sıra Cardi B ile düeti WAP şarkısıyla En İyi İşbirliği, Beyonce ile yaptığı Savage şarkısıyla da Seyircilerin Seçimi ödüllerini aldı.
İşte Queen Latifah'nın Hayat Boyu Başarı Ödülü aldığı 2021 BET Ödülleri'nin kazananları:
EN İYİ ALBÜM
Jazmine Sullivan, Heaux Tales
EN İYİ İŞBİRLİĞİ
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
EN İYİ KADIN R&B / POP ŞARKICISI
H.E.R.
EN İYİ ERKEK R&B / POP ŞARKICISI
Chris Brown
EN İYİ YENİ ŞARKICI
Giveon
EN İYİ GRUP
Silk Sonic
EN İYİ KADIN HIP-HOP ŞARKICISI
Megan Thee Stallion
EN İYİ ERKEK HIP-HOP ŞARKICISI
Lil Baby
HER ÖDÜLÜ
SZA - Good Days
EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI
Burna Boy (Nijerya)
SEYİRCİLERİN SEÇİMİ: EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI
Bree Runway (İngiltere)
SEYİRCİLERİN SEÇİMİ ÖDÜLÜ
Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)
YILIN VİDEOSU
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
YILIN KLİP YÖNETMENİ
Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
EN İYİ FİLM
Judas and the Black Messiah
EN İYİ KADIN OYUNCU
Andra Day
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Chadwick Boseman
GENÇ YILDIZ ÖDÜLÜ
Marsai Martin
YILIN SPORCU KADINI
Naomi Osaka
YILIN SPORCU ERKEĞİ
Lebron James