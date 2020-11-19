2020 yılının en kötü şifreleri açıklandı; listenin başında "123456" var

Şifre yöneticisi NordPass, ihlal sayısı ve kırılma süresine göre 2020'nin en kötü şifrelerini açıkladı. Zirvede "123456" var.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılı internet kullanımının en çok arttığı yıl oldu. Doğal olarak şifre ihlallerinin de arttığı yıl olarak kayda geçti. 2019 yılında yayınlanan listeyle benzerlik gösteren bu yılki listenin zirvesinde "123456" yer alıyor. NordPass'in açıklamasına göre bu şifre 2020 yılında 23 milyondan fazla kez ihlal edilmiş.
NordPass'in yayınladığı şifre listesi şu şekilde:
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122