2020 yılında 12 milyon akıllı telefon satıldı

Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefon miktarını açıkladı. Tespit edilen rakamın 10 milyon 500 bin adet olduğunu söyleyen Turnacı, kayıt dışı satışlarla birlikte 12 milyon civarında akıllı telefon satıldığını belirtti.

Bu satış miktarı, 2019 yılında 10 milyon 600 bin adet olarak gerçekleşmişti. Rakamlar aynı olsa da vatandaşın cebinden çıkan para, 2019 ile 2020 yılları arasında 1.000 TL artış gösterdi.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, 2020 yılında cep telefonları için 3.600 TL ödeme yaptılar. 2019 ve önceki yıllarda bu miktar, 2.400 TL seviyelerindeydi. 2020 yılının başında özellikle pandemi etkisiyle talep düşüklüğü yaşandığını belirten Turnacı, uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşması ve mobilitenin önem kazanmasıyla yıl boyunca gerçekleşen satışların önceki yıla yetiştiğini ifade etti.

Turnacı, 2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması nedeniyle kayıt dışılık oranının yükselişte olduğunu söylüyor. Bu bağlamda da yüzde 20 gibi bir pazar payı daha olduğunu ifade eden MOBİSAD başkanı, kayıt dışı cihaz satışları da eklendiğinde, 2020 yılı için toplam satış miktarının 12 milyon seviyelerine ulaşacağını ifade ediyor.