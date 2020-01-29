2020 yılı üniversite sınavının tarihi belli oldu

ÖSYM tarafından 2020 yılı içerisinde yapılacak olan KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YKS sınav tarihleri belli oldu. İşte sınavların tarihleri...

KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YKS tarihleri ÖSYM 2020 sınav takvimi ile açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada YKS KPSS ALES YDS sınav tarihleri yer alıyor. Buna göre; 20-21 Haziran 2020'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2020'de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020'de açıklanacak.

YDS sınavı ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 12 Nisan tarihinde yapılacak. YDS başvuru tarihi ise, 19 Şubat ile 26 Şubat arasında gerçekleştirilecek ve geç başvuru tarihi ise 10 Mart olarak belirlendi. YDS/1 sınav sonucu ise 7 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül'de ilan edilecek.

DGS

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.