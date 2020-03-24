2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmî olarak ertelendi

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi,(IOC) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmî olarak ertelendiğini duyurdu.

Karara gerekçe olarak dünya çapında yeni tip Koronavirüs salgınının yarattığı endişe ve sporcular üzerindeki etkisi gösterildi.

IOC, oyunların en geç 2021 yazı olmak üzere 2020 yılı sonrasına ertelendiğini duyurdu.

Olimpiyatların ertelenmesine rağmen Japonya'da düzenleneceği ve isminin Tokyo 2020 olarak kalacağı açıklandı.

Resmî açıklamadan kısa süre önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Uluslararası Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Thomas Bach ile Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bir sene erteleme "fikri üzerinde anlaştıklarını" ifade etmişti.