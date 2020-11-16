2020 People’s Choice Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen People’s Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri sahiplerini buldu. Jennifer Lopez 'Halkın İkonu' ödülünü alırken Tyler Perry’ye 'Halkın Şampiyonu' ödülü verildi.
1975 yılından bugüne her yıl düzenlenen, halkın kendi favorilerini seçtiği ödül töreni Pazar günü Los Angeles’te gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Demi Lovato’nun ev sahipliği yaptığı gecede, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
Gecenin kazananlarının listesi şöyle:
Moda İkonu Ödülü Tracee Ellis Ross
2020’nin En İyi Filmi Bad Boys For Life
2020’nin En İyi Komedi Filmi The Kissing Booth 2
2020’nin En İyi Aksiyon Filmi Mulan
2020’nin En iyi Drama Filmi Hamilton
2020’nin En İyi Aile Filmi Onward
2020’nin Erkek Film Yıldızı Will Smith
2020’nin Kadın Film Yıldızı Tiffany Haddish
2020’nin Drama Filmi Yıldızı Lin-Manuel Miranda
2020’nin Komedi Filmi Yıldızı Joey King
2020’nin Aksiyon Filmi Yıldızı Chris Hemsworth
Yılın Programı Grey’s Anatomy
Yılın Drama Dizisi Riverdale
Yılın Komedi Dizisi Never Have I Ever
Yılın Realite Programı Keeping Up with the Kardashians
Yılın Yarışma Programı The Voice
Yılın Erkek TV Yıldızı Cole Sprouse
Yılın Kadın TV Yıldızı Ellen Pompeo
Yılın Drama TV Yıldızı Mandy Moore
Yılın Komedi TV Yıldızı Sofia Vergara
Yılın Gündüz Programı The Ellen DeGeneres Show
Yılın Gece Programı The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Yılın Yarışma Yarışmacısı Gigi Goode
Yılın Realite Programı Yıldızı Khloe Kardashian
Yılın Erkek Sanatçısı Justin Bieber
Yılın Kadın Sanatçısı Ariana Grande
Yılın Grubu BTS
Yılın Şarkısı Dynamite (BTS)
Yılın Albümü Map of the Soul: 7 (BTS)
Yılın Country Sanatçısı Blake Shelton
Yılın Latin Sanatçısı Becky G
Yılın Yeni Sanatçısı Doja Cat
Yılın Müzik Videosu Dynamite (BTS)
Yılın İş birliği şarkısı WAP (Cardi B feat. Megan Thee Stallion)
Yılın Soundtrack Şarkısı Only the Young (Taylor Swift– Miss America)
Yılın Sosyal Yıldızı: Emma Chamberlain
Yılın Sosyal Ünlüsü Ariana Grande
Yılın Hayvan Yıldızı Doug the Pug
Yılın Stil Yıldızı Zendaya
Yılın Oyun Değiştiricisi LeBron James
Yılın Pop Podcast’i Anything Goes with Emma Chamberlain