T24 LogoT24 Logo
Gündem

2020 Olimpiyatları'nı Tokyo kazandı; sosyal medya yıkıldı

2020 Olimpiyat Oyunları'nı finalde İstanbul'u geride bırakan Tokyo'nun kazanması sosyal medyada da geniş yankı buldu

08 Eylül 2013 03:05

İstanbul, 2020 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma şansını final oylamasında Tokyo’ya kaptırdı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires’ten gelen bu kötü haberin ardından sosyal medya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kararını değerlendirdi.

 

'Sen kaybettin Olimpiyat'

 

@EgemenBagis

İstanbul kazansaydı dünyanın birçok yerinde sevinç gösterileri ile daha adil, yaşanılabilir, barışçıl dünya için umut ışıkları yakılacaktı.

@gulterbetul

Daha da olimpiyat izlemem..

@thepatriot06

Meydanlara biz çıkıyoruz. Onlar uyuyarak olimpiyat ev sahibi oluyor. Yata yata hem de.

@emregonlusen

Olimpiyat'ta gümüş madalya aldık

@MihriMehan 2

Sen kaybettin olimpiyat

@YldrmDunyasi

Ufacık adada olimpiyat mı olur?!

 

Ünlüler ne dedi?

 

Ahmet Mümtaz Taylan (@taylan1789)

"Eyyy Olimpiyat" burcuna girmeden, birlikte yaşamayı öğrenip, komiteye sunduğumuz vaatleri  kendi insanlarımız için gerçekleştirelim

Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat)

Spor kültürünün ne olduğunu bir gün öğrenirsek, o gün Olimpiyat alırız.

Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke)

Olimpiyat ruhu Tokyo'yu tebrik etmeyi gerektiriyor.Japonları sevinçten ağlarken görmek oldukça zordur.Çok istiyorlarmış almayı.Hayırlı olsun

Osman Altunterim (@altunterim)

Bunların hepsinin önünü alabilmek ve gerçek anlamda "Ahlaklı" sporcular yetiştirmek için bir fırsattı Olimpiyat! En çok buna üzülüyorum!

Ümit Nazlı Boyner (@umitnazliboyner)

Olimpiyat uluslararası bir disiplindir.Sportmenlik ve adalet bilinci aşılar. İstanbul için büyük bir kazanım olurdu.Yazık oldu.

 

ETİKETLER

olimpiyat2020istanbultokyotwitter

İlgili Haberler

İstanbul, Olimpiyat sunumunu yaptı

İstanbul'un 2020 olimpiyatları ev sahipliği için son sunumu Arjantin'de gerçekleştirilen Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında yapılıyor

Türkiye'nin rüyası sona erdi; 2020 Olimpiyat Oyunları Tokyo'da düzenlenecek

2020 Olimpiyatları için Buenos Aires'te düzenlenen seçimde Tokyo finalde İstanbul'u eleyerek ev sahipliği yapma hakkı kazandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24