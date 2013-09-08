2020 Olimpiyatları'nı Tokyo kazandı; sosyal medya yıkıldı

İstanbul, 2020 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma şansını final oylamasında Tokyo’ya kaptırdı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires’ten gelen bu kötü haberin ardından sosyal medya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kararını değerlendirdi.

'Sen kaybettin Olimpiyat'

@EgemenBagis

İstanbul kazansaydı dünyanın birçok yerinde sevinç gösterileri ile daha adil, yaşanılabilir, barışçıl dünya için umut ışıkları yakılacaktı.

@gulterbetul

Daha da olimpiyat izlemem..

@thepatriot06

Meydanlara biz çıkıyoruz. Onlar uyuyarak olimpiyat ev sahibi oluyor. Yata yata hem de.

@emregonlusen

Olimpiyat'ta gümüş madalya aldık

@MihriMehan 2

Sen kaybettin olimpiyat

@YldrmDunyasi

Ufacık adada olimpiyat mı olur?!

Ünlüler ne dedi?

Ahmet Mümtaz Taylan (@taylan1789)

"Eyyy Olimpiyat" burcuna girmeden, birlikte yaşamayı öğrenip, komiteye sunduğumuz vaatleri kendi insanlarımız için gerçekleştirelim

Ali Murat Hamarat (@Alimhamarat)

Spor kültürünün ne olduğunu bir gün öğrenirsek, o gün Olimpiyat alırız.

Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke)

Olimpiyat ruhu Tokyo'yu tebrik etmeyi gerektiriyor.Japonları sevinçten ağlarken görmek oldukça zordur.Çok istiyorlarmış almayı.Hayırlı olsun

Osman Altunterim (@altunterim)

Bunların hepsinin önünü alabilmek ve gerçek anlamda "Ahlaklı" sporcular yetiştirmek için bir fırsattı Olimpiyat! En çok buna üzülüyorum!

Ümit Nazlı Boyner (@umitnazliboyner)

Olimpiyat uluslararası bir disiplindir.Sportmenlik ve adalet bilinci aşılar. İstanbul için büyük bir kazanım olurdu.Yazık oldu.