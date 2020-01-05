2020’nin ilk bebek sürprizi Hollywood’dan

2020'nın ilk bebek sürprizi Hollywood'dan geldi. 2015 yılında Benji Madden ile evlenen Hollywood'un yıldız isimlerinden Cameron Diaz anne olduğunu duyurdu.

Uzun süredir kameralardan uzak duran Cameron Diaz (47) ile eşi Benji Madden (40), geçtiğimiz cuma günü kızlarını kucaklarına aldıklarını açıkladılar. Daha önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle gündem olan çift kızlarına Raddix adını verdi. Ünlü oyuncu, mutlu haberi Instargam hesabından duyurdu.

“Fotoğraflarını paylaşmayacağız”

47 yaşındaki ABD'li aktris, Raddix'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayacaklarını ve bu konuda daha fazla açıklama yapmayacaklarını belirtti.

“Gizliliğe önem veriyoruz”

Diaz, kendisinin ve eşinin Benji Madden'ın aile hayatlarının gizliliğine önem verdiğini ve bunu korumaya kararlı olduklarını vurguladı.