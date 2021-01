2020'nin en iyi oyunu belli oldu

The Game Awards'ta 2020 yılının en iyi oyunu ödülü sahibini buldu.

Oyun dünyasının Oscar'ı olarak anılan etkinlikte en iyi oyun ödülünün sahibi The Last of Us Part II oldu.

VentureBeat'te yer alan habere göre, The Game Awards 2020 kapsamında 29 dalda ödül verildi. The Last of Us: Part II sadece bu ödülle de yetinmedi.

Oyun En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlikte Yenilik Oyunu, En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında da ödülün sahibi oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilip PlayStation 4 için özel olarak yayınlanan oyun bu yılın haziran ayında piyasaya sürülmüştü.