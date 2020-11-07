2020'nin ekim ayında dünyada en çok indirilen mobil uygulama açıklandı

Mobil uygulamaların indirme sayılarını düzenli olarak açıklayan Sensor Tower, ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki Google Play Store ve App Store kullanıcıları, ekim ayında en çok TikTok'u indirdiler. Bu uygulamayı, WhatsApp ve Facebook takip etti.
WebTekno'nun haberine göre;
Sensor Tower, ekim ayı için mobil uygulama araştırma sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, sıklıkla tartışılsa da son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a olan ilginin, her geçen gün biraz daha arttığı görülüyor
Sensor Tower'ın araştırması, sadece Google Play Store ve App Store'daki verileri kapsıyor.
İşte ekim ayında en çok indirilen mobil uygulamalar
App Store ve Google Play Store'dan alınan ekim ayı verileri, kullanıcıların en çok TikTok'u indirdiklerini gösteriyor. Bu uygulamayı, iOS platformunda Zoom, Android platformunda ise WhatsApp takip etti.
TikTok, ekim ayında toplam 66 milyon civarında indirildi. Bu indirme sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 9,5'lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor. WhatsApp ise ekim ayında, dünya genelinde 57 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısının yüzde 30'unu Hindistan karşıladı.