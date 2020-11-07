2020'nin ekim ayında dünyada en çok indirilen mobil uygulama açıklandı

Mobil uygulamaların indirme sayılarını düzenli olarak açıklayan Sensor Tower, ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki Google Play Store ve App Store kullanıcıları, ekim ayında en çok TikTok'u indirdiler. Bu uygulamayı, WhatsApp ve Facebook takip etti.

WebTekno'nun haberine göre; Sensor Tower, ekim ayı için mobil uygulama araştırma sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, sıklıkla tartışılsa da son yılların en popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a olan ilginin, her geçen gün biraz daha arttığı görülüyor