2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Avrupa’nın en prestijli müzik ödüllerinden olan MTV Avrupa Müzik Ödülleri kazananları ile buluştu. MTV Avrupa Müzik Ödüllerine damga vuran isim 4 ödül alarak Güney Koreli pop grubu BTS oldu.

Bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir şekilde düzenlenen ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra’dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte’ye kadar birçok farklı lokasyonda yapılan çekimlerle gerçekleşti. Önceden çekilen videolardan oluşan törenin sunuculuğunu İngiliz müzik grubu Little Mix üstlendi. 2020 MTV Avrupa Müzik Ödüllerine damga vuran isim 4 ödül alarak Güney Koreli pop grubu BTS oldu.

İşte 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri kazanlar listesi:

En iyi şarkı: BTS – Dynamite

En iyi grup: BTS

En çok hayranı olan grup: BTS

En iyi sanal canlı konser: BTS

En iyi şarkıcı: Lady Gaga En iyi Latin şarkıcı: Karol G

En iyi elektronik müzik şarkıcısı: David Guetta

En iyi rock şarkıcısı: Coldplay

En iyi alternatif müzik şarkıcısı: Hayley Williams

En iyi pop şarkıcısı: Little Mix

En iyi hip hop şarkıcısı: Cardi B

En iyi yeni isim: Doja Cat

En iyi iş birliği: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

En iyi video: DJ Khaled, Popstar ft Drake starring Justin Bieber