2020 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 11,47 oldu.

2020 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ekim ayında kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Eylül ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık yüzde 0.97 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 11,75 oldu.

Eylül ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu.

Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1 bin 114,7 TL'ye yükselecek.

TIKLAYIN - Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık yüzde 11.75