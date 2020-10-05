Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı: Yıllık yüzde 11.75

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Eylül ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık yüzde 0.97 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 11,75 oldu.

Beklentiler, TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 12.13'e yükselmesi yönündeydi.

TÜFE, Ağustos'ta aylık yüzde 0,86 artmış, yıllık TÜFE ise yüzde 11,77 olmuştu.

Ana harcama gruplarında ayrıntılar

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış ana gruplarda sırasıyla yüzde 25,17 ile çeşitli mal ve hizmetlerde, yüzde 15,09 ile sağlıkta, yüzde 14,95 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti.

Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre, TÜFE en az yüzde 6,74 ile haberleşmede, yüzde 6,91 ile giyim ve ayakkabıda, yüzde 7,55 ile eğitimde arttı.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 314'ünde ortalama fiyatlar arttı, 62 maddenin ortalama fiyatı düştü, 42 maddenin ortalama fiyatında ise değişim olmadı.