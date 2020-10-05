Üretici enflasyonu tüketici enflasyonunu katladı; maliyetlerdeki artış bu ay çarşı-pazara yansıyabilir

Tüketici fiyatları Eylül’de beklentilerin altında, yüzde 0.97 artarken, üretici fiyatlarını yansıtan yurtiçi üretici fiyat endeksi sert yükselişle aylık bazda yüzde 2,65 oldu. Üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 14,33 arttı. Tüketici fiyatları yerinde sayarken üretici fiyatlarının artması, maliyetlerdeki artışın önümüzdeki aylarda raflara yansıyabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enflasyonu değerlendiren Prof. Dr. Ali Hakan Kara, maliyetlerdeki artışın Ekim ayında tüketici enflasyonuna yansıyabileceğini belirtti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (yüzde )



Üretici fiyatlarında yıllık en fazla azalış; yüzde 13,73 ile tütün ürünleri, yüzde 12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46,21, diğer mamul eşyalar yüzde 32,35, ana metaller yüzde 25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.