2020'de online kitap satışında büyük artış

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye’de 2020 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 11,26’lık bir düşüşle 7.855 milyon TL’ye gerilerken, online kitap satışlarında ise artış yaşandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu’nun içeriğini açıkladı. 2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre geçtiğimiz yıl 433.213.632 adet kitap üretildi.



2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı ders kitapları, açık lise kitapları ve yardımcı kaynak kitapların toplam üretim adedi 184.200.000 oldu.



2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ise Bakanlık ilk defa 17,5 milyon öğrenci için yardımcı kaynak kitap dağıtma kararı aldı. MEB’in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 617.413.632 adet oldu. Bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretiminde ilk üç ayda yüzde 30’lara varan artış, pandemiyle birlikte düşüşe geçti ve bir önceki yıla göre ancak yüzde 2,28 oranında artış yaşandı.

Kişi başına düşen kitap sayısı arttı

2020 yılında TÜİK’in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’na göre nüfusun 83.614.362 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen kitap sayısı 6,9’dan 7,3’e çıktı.

2020 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2019 yılına göre cari fiyatlarla yüzde 11,26 düşüş yaşayarak 7.855 milyon TL oldu. Bu gerilemenin en büyük nedeni eğitim yayınları segmentinde yaşanan yüzde 25,99’luk düşüş olurken, bir diğer sebep ise kültür yayınlarındaki yüzde 4,81 oranındaki düşüş olarak ortaya çıktı.



Türk Lirası’nın ABD Doları ve euro karşısında yaşadığı değer kaybı da, sektörün USD bazındaki pazar büyüklüğü hesaplamalarındaki düşüşün önemli sebeplerinden biri oldu.

Online kitap satışlarında büyük artış yaşandı

Pandemi sürecinde online satış kanallarından kitap alışverişi, önceki yıllara göre çok önemli bir artış gösterdi. 2006 yılında online kitap satışlarının kültür kitapları satışında yüzde 2,24 olan pazar payı, 2019 yılı sonunda yüzde 22,49 olarak ölçülmüştü.



2020 Mart ayından itibaren, kapanmalarla birlikte online kitap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve akademik yayınlarda yaklaşık yüzde 65,5’e yükselirken; yardımcı kaynak kitaplarında yüzde 20’lere yakın, ithal dil eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında yüzde 35 olarak gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının yüzde 36,17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Sesli kitap ve dijital abonelikler de arttı

Pandemide sesli kitap, e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere rağbet de olumlu yönde tetiklendi. 2020 yılında pazar paylarında pandemiyle birlikte artan sesli kitap satışları, ilk defa pay olarak yüzde 1,10 oranında da olsa gelişme gösterdi.



Ayrıca ilk defa bu yıl dikkatli ölçümlerle gerek eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına aboneliklerle birlikte pazarın yüzde 10,19 oranlarına geldiği görüldü.

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