2020'de kapatılacağı duyurulmuştu; 13 santral zehir saçmaya devam ediyor

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin (İDPAD) yayınladığı “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” raporuna göre, 2020 yılının başında kapatılması gereken 13 kömür termik santralinin zehir saçarak faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

İDPAD’in “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” raporuna göre, 13 santralden hiç birinin çevre mevzuatının gerektirdiği yatırımları tam olarak yapmadığı, baca gazı ve vahşi atık depolama sorunlarını çözmediği halde geçici faaliyet belgesi düzenlenerek zehir saçmalarına izin verildi.

Raporla ilgili açıklama yapan, İDPAD Başkanı Baran Bozoğlu, “İnsanlar zehirleniyor. Çevre Bakanlığı felç olmuş, denetim yapamıyor” dedi.

2020 yılının başında kapatıldığı iddia edilen kömürlü termik santrallerinin çevre yatırımlarını tamamlamadıkları halde dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan yan yollarla çalıştırılmaya devam ettirildiğini belirten Bozoğlu, santrallere gerekli yatırımlar için 2019 sonuna kadar 7 yıl süre verilmesine rağmen yatırımları yapmadıklarını, 2019'da 2.5 yıllık ek süre daha verilmesini öngören yasanın tepki çekmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiğini anlattı.

Dünyada örneği yok

Başkan Bozoğlu, normalde çalışmalarına izin verilmemesi gereken santrallerin Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) verilerek zehir saçmalarına imkan sağlandığını da söyledi. Bozoğlu, “GFB'ler bu tesislerin çevre mevzuatını bypass yapmaları, usulsüz çalışmaları, çevreyi kirleterek çalışmalarının önünü açan bir mekanizma haline geldi. Böyle bir mekanizma dünya tarihinde görülmedi. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Ortada bir yatırım, somut bir iyileşme olmamasına rağmen bu tesislere GFB veriliyor. Üstelik bu belgelerin 1 yıllık süresi doluyor, sonra tekrar GFB veriliyor” dedi. Bozoğlu, sürekli emisyon ölçüm sistemi kurması gereken tesislerin bacalarından çıkan zararlı gazların miktarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği halde ‘ticari sır' denilerek açıklanmadığını da söyledi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, GFB izni verilerek ve mevzuata aykırı çalışan termik santraller şöyle;

Çelikler Afşin Elbistan A, Çelikler Seyitömer, Çelikler Tunçbilek, Soma, Kangal ve Çatalağzı termik santralleri

Çelikler Seyitömer Termik Santrali

Çelikler Seyitömer Termik Santrali

Yatağan Termik Santrali

Soma ve Çatalağzı– ÇATES santralleri

Yeniköy, Kemerköy ve 18 Mart Çan

EÜAŞ 18 Mart Çan termik santrali

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