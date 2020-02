2020'de iki yeni David Bowie albümü sevenleriyle buluşacak

T24 Dış haberler

Bu yıl rock müziğin ve pop kültürün ikonlarından David Bowie'ye ait iki yeni albüm çıkartılacağı belirtildi.

Albümlerde hangi parçaların yer alacağı henüz açıklanmasa da içlerinde Bowie'nin daha az bilinen parçalarının yayınlanmamış versiyonları ve canlı kayıtlar olacağı belirtildi.

'Is It Any Wonder?' albümünden ilk şarkı, "The Man Who Sold the World" parçasının yayınlanmamış bir stüdyo versiyonu dün ünlü sanatçının doğum günü sebebiyle yayınlandı. Her hafta albümde yer alan yeni bir şarkının dijital olarak yayınlanacağı bildirildi.

Canlı kayıtları içeren ChangesNowBowie albümü ise 'Plak Dükkanları Günü' kabul edilen 18 Nisan'da internet platformlarında ve raflardaki yerini alacak. Bahsi geçen albümde Bowie'nin 1996'da New York'taki Madison Square Garden'da verdiği konserden önce yaptığı provadan kayıtlar yer aldı.

Bowie'nin ölümünden 4 sene sonra hayranlarıyla buluşacak albümler Parlophone Records tarafından çıkartılacak.