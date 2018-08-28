'2019 Urartu Yılı olsun' talebi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından, Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması ve aydınlatılması amacıyla, 2019 yılının \'Urartu Yılı\' ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

2019 yılının \'Urartu Yılı\' olarak kutlanması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen YYÜ, Urartular konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi bilimsel ve kültürel çalışma yapmayı amaçlıyor. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, \'Urartu Yılı\'nın Van\'ın tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirterek, şöyle dedi:

\"Üniversitemiz dışında İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından Çavuştepe, Van Kalesi ve Ayanıs\'ta kazı çalışmaları var. Bu üç güçlü çalışma ile Urartu medeniyetinin açığa çıkarılması hususunda çok önemli bilgiler ortaya çıkarıldı. 2019 yılı \'Urartu Yılı\' olarak ilan edilirse Van\'ımız daha iyi tanıtılacak. Urartu medeniyeti ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar neticesinde ortaya konulan bulguların Türkiye\'ye, dünyaya ve bütün bilim camiasına kazandırılması açısından oldukça önemli bir yer tutacağı kanaatindeyiz. Çalışmalar kapsamında Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü\'nü kurduk. Bu merkezde önemli çalışmaları arşivliyoruz ve bu yönde çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kapsamda yine bir rapor hazırladık. Bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunacağız. Bakanlığımızın uygun görmesi halinde umuyorum ki Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki izinleri sayesinde 2019 yılı \'Urartu Yılı\' olarak ilan edilir. Bu vesileyle dünya turizmine Van\'ımızın, bölgemizin daha iyi anlatılması sağlanmış olur.\"

Urartu Devleti\'nin hem kültürel hem de sanatsal anlamda önemli işler başardığını ifade Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise \"2019 yılını \'Urartu Yılı\' yapmak istememizin en önemli sebeplerinden biri, bu medeniyetin dünyaca çok iyi biliniyor olması. Bu çerçevede, akademisyenler ve konuya ilgi gösteren çeşitli çevrelerden gelecek ziyaretçilerle birlikte düzenlenecek kültür gezileri vasıtasıyla, Urartular\'ın daha iyi bir şekilde tanıtılması sağlanabilir. Bu tür tanıtım faaliyetleri bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Yine 2019 Urartu Yılı içerisinde, Urartu kültürü ve tarihi konusunda uzmanlaşmış bilim insanları davet edilerek konuyla ilgili halka ve öğrencilere açık konferanslar düzenlenebilir. Bu etkinlikler çeşitli fotoğraf sergileriyle zenginleştirilebilir. Dünyanın en zengin Urartu eser koleksiyonuna sahip olan Van Müzesi\'nin 2019 Urartu Yılı\'nın daha iyi tanıtılması yönünde önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır\" diye konuştu.



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