2019'da küresel gişe gelirleri 42,5 milyar dolara yükseldi

Küresel sinema gişe gelirleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2'lik artışla 42,5 milyar dolara yükseldi. Yurt içinde seyirci sayısındaki yüzde 15'lik düşüşe rağmen toplam hasılat yüzde 9,3 artarak 980,4 milyon liraya ulaştı.

Netflix, Amazon Prime, Apple TV gibi platformların artan rekabetine rağmen 2019'da dünya genelinde seyirciler sinema salonlarına gitmeye devam etti.

Araştırma firması Comscore'un açıkladığı verilere göre, 2019 yılında küresel gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 42,5 milyar dolara ulaştı. Böylece gişe gelirlerinde tarihi rekor kırılmış oldu. Dünya genelindeki bu rekor ABD'deki gerilemeye rağmen kırıldı. ABD'de gişe gelirleri 2019'da, 2018 yılına göre yüzde 4 düşüşle 11,4 milyar dolara geriledi.

2019 yılında dünyada en çok gişe hasılatı elde eden film ise Avengers: Endgame oldu. Endgame'ın toplam hasılatı 2,79 milyar doları buldu.

2019 yılında dünyada 8 film 1 milyar dolar barajını aştı

Geçen yıl gişe hasılatı 100 milyon dolar ve üzerinde olan filmlerin toplam hasılat içerisindeki oranı ise yüzde 63,8 oldu. 2018 yılında yüzde 63,9 olan bu oran büyük ve pahalı yapımların sektörün ne kadarına hakim olduğunu göstermesi bakımından önem arz ediyor.

Hasılat, bilet fiyatlarındaki yükselişle arttı

Türkiye'de ise seyirci sayısındaki düşüşe rağmen sinema gişe gelirlerinde artış kaydedildi. Box Office Türkiye verilerine göre 2019'da sinemaya giden seyirci sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 15,4 düşerek 59 milyon 556 bine geriledi.

Türkiye'de sinemanın son 10 yılı

Seyirci sayısındaki yaklaşık 11 milyonluk düşüşe rağmen gişeden elde edilen toplam hasılat ise yüzde 9,3 artarak 980 milyon 410 bine ulaştı. Bunda ortalama bilet fiyatının 12,74 liradan 16,46 liraya yükselmesi etkili oldu.