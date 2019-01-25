2018 yılında veganlığın en popüler olduğu 10 şehir

Dünyanın dört bir yanında hem vegan ürün çeşitliliği artıyor hem bireyler kendi tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyor hem de daha çok insan vegan yaşam biçiminin ne demek olduğunu araştırıyor.

Google da dünya çapında veganlığın yükselişini doğruluyor. 2018 yılında toplanan verilere göre, herhangi bir dilde veganlıkla ilgili yapılan aramalar önceki yıllara kıyasla çok ciddi bir ivme ile artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl, 2017’ye kıyasla yüzde 11 ve 2016’ya kıyasla da yüzde 35 daha fazla veganlıkla ilgili Google araması yapılmış.

Yeşilist’te yer alan habere göre, aramaları popüleritesine göre analiz eden Google Trends’te, her konu için kıyasa dayalı bir şekilde ülke ve şehre ayrı ayrı arama puanları atanıyor. Örneğin Avusturalya’nın veganlık aratma konusunda puanının 100 olup Amerika’nın 85 olması Avusturalya’da tıklama sayısı olarak yüzde15 daha fazla olduğunu göstermez. Puanlama sistemi nüfusu da içine alarak oluşturulmuştur. Sıralamayı nominal değil yoğunluk olarak kabul ederek, dünyanın veganlığı en çok araştıran şehirleri şöyle:

1. Bristol – İngiltere

Vegan Popülerlik Puanı: 100

2017 Dünya Çapında Sıralama: 2.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Thali Cafe

2. Portland – Amerika

Vegan Popülerlik Puanı: 92

2017 Dünya Çapında Sıralaması: 1.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: No Bones Beach Club

3. Edinburgh – İskoçya

Vegan Popülerlik Puanı: 75

2017 Dünya çapında sıralaması: 7.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Henderson’s Vegan

4. Vancouver – Kanada

Vegan Popülerlik Puanı: 71

2017 Dünya çapında sıralama: 3.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Kokomoko

5. Seattle – Amerika

Vegan Popülerlik Puanı: 70

2017 Dünya çapında sıralama: 6.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Chu Minh Tofu and Vegan Deli

6. Manchester – İngiltere

Vegan Popülerlik Puanı: 67

2017 Dünya çapında sıralama: 12.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Bundobust Manchester

7. Londra – İngiltere

Vegan Popülerlik Puanı: 66

2017 Dünya çapında sıralama: 13.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: 222 Veggie Vegan

8. Leeds –Ingiltere

Vegan Popülerlik Puanı: 69

2017 Dünya çapında sıralama: 14.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Cantina

9. Los Angeles – Amerika

Vegan Popülerlik Puanı: 66

2017 Dünya çapında sıralama: 4.

Şehrin en sevilen vegan restoranı: Gracias Madre

10. Glasgow – İngiltere

Vegan Popülerlik Puanı: 66

2017 Dünya çapında sıralama: 17.

Şehrin en sevilen vegan restorantı: Mono