2018 yılında 1 milyon 430 bin kişi sarayları gezdi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı bulunan tarihi saray, köşk ve kasırlar 2018 yılında da yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Milli Saraylar’a bağlı tarihi mekan ve müzeleri gezen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı 2017 yılında 1 milyon 100 bin iken bu sayı 2018 yılı içerisinde 1 milyon 430 bin kişiye ulaştı.

2018 yılında Dolmabahçe Sarayı 998 bin, Beylerbeyi Sarayı ise 126 bin ziyaretçiyi ağırladı. Beylerbeyi Sarayı’nı 73 bin kişiyle Ihlamur Kasrı ve 55 bin kişiyle Milli Saraylar Resim Müzesi takip etti. Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Mecidiye Kasrı ise 2018 yılı genelinde toplamda 178 bin yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

En çok yabancı ziyaretçiyi Dolmabahçe Sarayı ağırladı

Milli Saraylar bünyesinde hizmet veren tarihi mekanlar arasında en çok yabancı ziyaretçiyi Dolmabahçe Sarayı ağırladı. 2018 yılı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinden 645 bin yabancı turist Dolmabahçe Sarayı’nı gezdi. Bu sayı 2017 yılında 335 bin olarak kaydedilmişti.

2018 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışından toplamda 1 milyon 430 bin ziyaretçinin gezdiği Milli Saraylarda, bu hizmetlerden toplam 46 milyon 260 bin TL ziyaret geliri elde edildi.