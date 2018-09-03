İSTANBUL, (DHA) - ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladı ve yaklaşık 400 bin öğrenci tercih yapmasına rağmen hiçbir programa yerleşemedi. Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, tüm bu öğrencilerin üniversiteli olma şansının halen devam ettiğini belirterek, ek yerleştirmede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamada bulundu.

2018 YKS tercih sürecinin hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Sınav sistemi ve puan türü değişikliği, bölümlerin puan türlerine göre ayrımı, kat sayı zorunluluğu, barajların değişmesi, tahmini puan ve sıralamalar, özel şart ve koşullar sürecin daha da zorlanmasına neden oldu. Ayrıca öğrenciler de kaygılı bir şekilde tercih yaptı. Bu sene ek yerleştirmeye kalan öğrenciler üzülse de aslında 2018 yılı ek yerleştirmede fırsatlar senesidir” dedi.

Ek yerleştirmenin, bu süreçte üniversiteli olma ümidi taşıyan öğrencilere verilen ikinci bir şans olduğuna değinen Karahancı, “ÖSYM’nin yaptığı YKS, DGS gibi sınavlarda sınav sonucuna göre tercih yapan bazı öğrenciler ilk yerleştirmelerde tercih yapmış oldukları üniversitelere ve bölümlere yerleşemeyebilir. İlk yerleştirme sonucunda kayıt yaptırmayan ve boş kalan kontenjanların yayınlandığı kılavuz ile öğrencilere ek yerleştirme fırsatı sunuluyor” diye konuştu.

“EK YERLEŞTİRMEDE DAHA SAĞLIKLI TERCİH YAPILABİLECEK”

Tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmamış ancak istediği bölümde boş kontenjan olduğunu gören öğrencilerin daha sağlıklı tercih yapabileceğine değinen Karahancı, “Çünkü yerleştirme puanları belirlendi. İlk tercihlerde sıralama aralığı konusunda kararsız ve kaygılı olan öğrenciler ek yerleştirmede böyle bir kaygıya düşmeyecektir. Bölümlerin şimdiden taban puanları belli ve öğrenciler istedikleri üniversiteleri arayıp taban puanları ile ilgili bilgi alabilirler” şeklinde konuştu.

“KONTENJAN BOŞLUĞU ÇOK OLAN BÖLÜMLERİ TERCİH EDİN”

2018 YKS yerleştirmelerinde açıklanan sayısal verilere göre üniversitelerde lisans ve ön lisans olmak üzere toplamda 128 bin 508 boş kontenjanın bulunduğunu belirten Karahancı, “İlk yerleştirmede 1 milyon 206 bin 811 tercih yapan öğrenci arasından 857 bin 240 öğrenci üniversitelere yerleşmiş durumda. Yaklaşık 400 bin aday tercih yapmasına rağmen her hangi bir programa yerleşememiş görünüyor. Ek yerleştirmede tercih yapacak öğrencilerin istedikleri programlara yerleşebilmeleri için özellikle kontenjan boşluğu çok olan bölümleri tercih etmeleri şanslarını arttıracaktır” dedi.

“HERHANGİ BİR PROGRAMA YERLEŞENLERİN EK TERCİH HAKKI YOK”

İlk tercihinde herhangi bir programa yerleşen öğrencinin, okumaya hak kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmayıp, ek yerleştirmede tercih yapabilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Karahancı, “Birçok öğrenci bu yanlışa düşüyor. Üniversiteye yerleşen adayların ek yerleştirmede tercih hakkı yok. Ek yerleştirme hakkı bulunanlar, 2018 YKS tercihlerinde bulunup yerleşemeyen adaylar ve 2018 YKS yerleştirme puanı olmasına rağmen tercih yapmamış adaylarla sınırlı” şeklinde konuştu.

“EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİNİ UNUTMAYIN”

Ek yerleştirmenin de kendine özgü bazı kuralları olduğunu belirten Karahancı, “Puanımızın olması ek yerleştirmede tercih yapmamıza yeterli değil. İster lisans ister ön lisans tercihi yapalım fark etmez eğer kılavuzda boş kontenjanı olan bir bölüm varsa ve karşısında bir puan var ise o bölümü tercih edebilmek için bizim puanımızın tablodaki puana denk ya da o puandan yüksek olması gerekmekte. Eğer tabloda istediğimiz bölümün karşısında puan yok ise bizim puanımızın ne olduğu önemli değildir tercih edebiliriz” diye konuştu.

Tercih yapmanın yeterli olmadığına da vurgu yapan Karahancı, “Her sene yaşadığımız ana problemlerden biri aslında ek yerleştirme tercih ücreti. ÖSYM her sene kılavuzda bu bilgiyi verir ancak öğrenciler bu konuyu atlayabiliyor. Ek yerleştirmede tercih yapan öğrencinin sonrasında kılavuzda bilgileri yer alan bankalar aracılığı ile 15 lira ek yerleştirme tercih ücreti yatırması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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