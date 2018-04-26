2018 Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyebilir

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nden yetkililer, bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı ve sızıntı iddiaları nedeniyle bu sene ödülün verilmesinin ertelenebileceğini söyledi.

İsveç Radyosu'nun haberine göre Akademi'nin geçici olarak daimi sekereterliğini yapan Anders Olsson radyoya yaptığı açıklamada "Bunu düşünüyoruz. Sizi yakında bilgilendireceğiz" dedi.

​İsveç Radyosu'na göre Akademi'nin bazı üyeleri ödülün gelecek sene, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü ile birlikte verilmesini önerdi.

Geçen haftalarda skandallar dizisi nedeniyle istifa eden 6 Akademi üyesinden biri olan Peter Englund da ödülün verilmesinin ertelenmesinden yana. Englund, "Akademi'nin şu anda içinde bulunduğu duruma ve ödül için en iyi olana bakılırsa bir seneliğine ödülü vermeyi ertelemek en iyisi olabilir" ifadesini kullandı.

Ancak TT haber ajansına konuşan bir diğer akademi üyesi Goran Malmqvist ödülün bu sene planlandığı gibi verileceğini savundu.

Teknik olarak Akademi'nin 18 üyesi ömür boyu bu göreve getiriliyor ve istifa edemiyor ancak isteyen üyeler toplantılara ve karar mekanizmalarına katılmamayı seçebiliyor.

Şu anda istifalar sonrası toplamda 18 üyeden 7'si atıl durumda. Akademi'ye yeni üye seçilmesi için ise 12 üyenin oyu gerekiyor. İsveç Kralı 16. Gustaf akademinin varlığını sürdürebilmesi için üyelerin istifa etmesi ve yerlerine başkalarının getirilmesinin önünü açacak değişiklikleri yapmayı kabul etmişti.

Arnault'a yönelik cinsel saldırı suçlamalarının bir kısmı düştü

ABD'li ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in cinsel saldırılarının ortaya çıkmasının ardından tüm dünyada ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi cinsel taciz ve saldırıları ifşa etmek için 'Ben de' (Me too) adlı bir hareket başlatmış ve bu İsveç'e de uzanmıştı.

Kasım ayında 18 kadın Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un Fransız kocası Jean-Claude Arnault'u cinsel taciz ve cinsel saldırı ile suçlamıştı.

Arnault suçlamaları redderken Akademi, Arnault'un sahibi olduğu kültür kulübüyle ilişkisini kesmişti. Arnault'un yıllarca ödülü kazananların isimlerini dışarıya sızdırdığı da İsveç basınında yer almıştı.

Ardından aralarında daimi sekreter Sara Danius'un da olduğu 5 üye istifa etmişti. Bu arada savcılığın Arnault'a yönelik soruşturmada yer alan 2013 ve 2015 yılları arasında gerçekleştiği öne sürülen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını delil yetersizliğinden düştüğü açıklandı. Soruşturmanın kalan kısmının sürdüğü belirtiliyor.