2018 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri 2018, New York's Radio City Music Hall'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

1997 doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Camila Cabello iki büyük ödülle törenden ayrıldı. Cabello, Havana adlı klibiyle yılın videosu ve yılın sanatçısı ödüllerine layık görüldü. Efsane şarkıcı Madonna, ödül takdim eden isimler arasındaydı.

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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in sahne şovuyla büyülediği 2018 MTV Video Müzik Ödülleri'ni kazananlar ise şöyle...