2018 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2018 Grammy Ödülleri ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. James Corden'ın sunduğu geceye Bruno Mars ve Kendrick Lamar damga vurdu. Ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, Yılın Albümü, Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı da olmak üzere toplam yedi dalda Grammy ödülü kazandı.

Bruno Mars'ın kazandığı ödüller arasında 'Yılın Albümü', 'Yılın Kaydı' ve 'Yılın Şarkısı' da var.

Tacize karşı beyaz gül

60. Grammy Ödül Töreni’nde katılımcılar cinsiyet eşitsizliği ve cinsel tacizi protesto etmek için, prestijli ödül törenine beyaz gül takarak geldi.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe ödül töreninde yaptığı konuşmada artık erkekler ile kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin, tacizin ve gücün kötüye kullanılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

Lamar'ın sahne performansını dikkatleri çekti

Aynı zamanda törenin açılışını yapan Lamar sahne performansıyla ilgi topladı. Lamar'ın bu performansıyla ülkedeki siyahlara yönelik şiddete göndermede bulunduğu yorumları yapıldı. Performans sırasında daha önce planlanmış bir şekilde sahneye çıkan komedyen Dave Chappelle de şunları söyledi: "İzleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum: Amerika'da siyah birinin dürüst davrandığını izlemekten daha korkutucu bir şey varsa o da Amerika'da dürüst bir siyah olmaktır."

Donald Trump skeçi

Başkan Donald Trump'ı hedef alan bir skeçte, 2016'daki başkanlık seçimini Trump'a kaybeden Hillary Clinton yer aldı. Videoda, sunucu James Corden gelecek yılki "En İyi Spoken Word Albümü" (Şiir, Sesli Kitaplar & Konuşan Hikâye Kitapları) ödülünin sahibini belirlemek için Cher, Snoop Dogg, Cardi B, John Legend ve DJ Khaled gibi isimlere Trump'ın Beyaz Saray'daki hayatını anlatan ve çok konuşulan 'Gazap ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın içinden' kitabından bölümler okutuyor. Ardından ekrana sürpriz bir şekilde Clinton geliyor. Önce kitabı yüzünü kapatacak şekilde tutan Clinton daha sonra izleyicilerin alkışları eşliğinde kitabı indiriyor ve kitaptan şu satırları okuyor: "Zehirlenmekten uzun süredir korkuyordu. McDonalds yemeyi sevmesinin sebeplerinden biri buydu."

İşte Grammy Ödülü kazananların tam listesi:

Yılın Albümü - “24K Magic” - Bruno Mars

Yılın Kaydı - “24K Magic” - Bruno Mars

Yılın Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Performansı- “That’s What I Like” Bruno Mars

En İyi R&B Şarkısı - “That’s What I Like” -Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip, söz yazarları - Bruno Mars

En İyi R&B Albümü -“24K Magic” — Bruno Mars

En İyi Albüm Mühendisliği - “24K Magic” - Bruno Mars

En iyi Rap Şarkısı - Humble -Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II, söz yazarları -Kendrick Lamar

En İyi Rap Performansı - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Kısa Müzik Videosu - Humble - Kendrick Lamar

En İyi Rap Albümü - Damn - Kendrick Lamar

En İyi Solo Pop Performansı - Shape of You -Ed Sheeran

En İyi Pop Vokal Albümü - ÷ - Ed Sheeran

En İyi Geleneksel R&B Performansı - Childish Gambino - Redbone

En İyi Urban Albüm - The Weekend - Starboy

Yılın Prodüktörü- Klasik olmayan - Greg Kurstin

Yılın Prodüktörü- Klasik - David Frost

En İyi Pop İkili/Grup Performansı- Portugal. The Man - Feel It Still

En İyi Geleneksel Vokal pop Albümü - Çeşitli sanatçılar; Dae Bennett - “Tony Bennett Celebrates 90”

En İyi Dans/Elektroni Müzik Albümü - Kraftwerk - 3-D The Catalogue

En İyi Dans Kaydı - LCD Soundsystem - Tonite

Görsel Medya İçin Yazılan En İyi Soundrrack ve En İyi Derleme Ödülü - Justin Hurwitz - La La Land

En İyi Caz Vokal Albümü - Cécile McLorin Salvant - Dreams and Daggers

En İyi Orkestra Performansı - Shostakovich: Symphony no. 5 / Barber: AdagioPittsburgh Symphony Orchestra, Manfred Honeck

En İyi Reggae Albümü - Damian Marley - Stony Hill

En İyi Rock Performansı - Leonard Cohen - You Want It Darker

En İyi Rock Şarkısı - Foo Fighters - Run

En İyi Rock Albümü - The War on Drugs - A Deeper Understanding

En İyi Metal Performans Ödülü - Mastodon - Sultan's Curse

En İyi Alternatif Müik Albümü - The National - Sleep Well Beast

En İyi Latin Pop Albümü - Shakira - El Dorado

En İyi Latin Rock, Kent Ya Da Alternatif Müzik Albümü - Residente - Residente

En İyi Americana lbümü - Jason Isbell and THe 400 Unit - The Nashville Sound

En İyi Geleneksel Blues Albümü - The Rolling Stones - Blue & Lonesome

En İyi Çağdağ Blues Albümü - Taj Mahal and Keb’ Mo’ - “TajMo”

En İyi Folk Albümü - Aimee Mann - Mentall Ilness

En iyi Country Albümü, En İyi Solo Performansı ve En İyi Country Şarkısı Ödülü - En İyi Country Solo Performansı - Chris Stapleton - Either Way

En İyi Country Şarkısı - Mike Henderson ve Chris Stapleton - Broken Halos

En İyi Cuntry Albümü - From a Room: Volume 1

En İyi Country İkili/Grup Performansı - Little Big Down - Better Man

En İyi New Age Albümü - Peter Kater - Dancing On Water

En İyi Dünya Müziği Albümü - Ladysmith Black Mambazo- Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration

En İyi Rap Ortak Çalışması - Kendrick Lamar ve Rihanna - Loyalty

En İyi Sanatçı - Alessia Cara