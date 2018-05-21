2018 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Billboard Müzik Ödülleri dün (20 Mayıs 2018) gece sahiplerini buldu. Bu yılın en dikkat çeken ismi, geceden 6 ödülle ayrılan Ed Sheeran oldu.
İşte ödül kazananlar şöyle:
En İyi Sanatçı - Ed Sheeran
En İyi Yeni Sanatçı - Khalid
Billboard Liste Başarısı - Camila Cabello
En İyi Erkek Şarkıcı - Ed Sheeran
En İyi Kadın Şarkıcı - Taylor Swift
En İyi Grup/İkili - Imagine Dragons
Top Billboard 200 Listesi Kazananı - Drake
Top Hot 100 Listesi Kazananı - Ed Sheeran
En Çok Şarkısı Çalınan Şarkıcı - Kendrick Lamar
En Çok Satan Şarkıcı - Ed Sheeran
Radyolarda En Çok Çalan Şarkıcı - Ed Sheeran
Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sanatçı - BTS
En İyi Turne Sanatçısı - U2
En İyi R&B Şarkıcısı - Bruno Mars
En İyi R&B Erkek Şarkıcısı - Bruno Mars
En İyi R&B Kasın Şarkcısı - SZA
En İyi R&B Turnesi - Bruno Mars
En İyi Rap Şarkıcısı - Kendrick Lamar
En İyi Rap Erkek Şarkıcısı - Kendrick Lama
En İyi Rap Kadın Şarkıcısı - Cardi B
En İyi Rap Turnesi - JAY-Z
En İyi Country Şarkıcısı - Chris Stapleton
En İyi Country Erkek Şarkıcısı - Chris Stapleton
En İyi Country Kadın Şarkıcısı - Maren Morris
En İyi Country İkili/Grup - Florida Georgia Line
En İyi Country Turnesi - Luke Bryan
En İyi Rock Şarkıcısı - Imagine Dragons
En İyi Rock Turnesi - U2
En İyi Latin Şarkıcı - Ozuna
En İyi Dans/Elektronik Şarkıcısı - The Chainsmokers
En İyi Billboard 200 Albümü - Kendrick Lamar, DAMN
En Çok Satan Albüm - Taylor Swift, Reputation
En İyi Soundtrack - Moana
En İyi R&B Albümü - Bruno Mars, 24K Magic
En İyi Rap Albümü - Kendrick Lamar, DAMN
En İyi Country Albümü - Chris Stapleton, From A Room: Volume 1
En İyi Rock Albümü - Imagine Dragons, Evolve
En İyi Latin Albümü - Ozuna, Odisea
En İyi Dans/Elektronik Albümü - The Chainsmokers, Memories…Do Not Open
Radyolarda En Çok Çalan Şarkı - Ed Sheeran, “Shape of You”