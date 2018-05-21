2018 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Billboard Müzik Ödülleri dün (20 Mayıs 2018) gece sahiplerini buldu. Bu yılın en dikkat çeken ismi, geceden 6 ödülle ayrılan Ed Sheeran oldu.

İşte ödül kazananlar şöyle:

En İyi Sanatçı - Ed Sheeran

En İyi Yeni Sanatçı - Khalid

Billboard Liste Başarısı - Camila Cabello

En İyi Erkek Şarkıcı - Ed Sheeran

En İyi Kadın Şarkıcı - Taylor Swift

En İyi Grup/İkili - Imagine Dragons

Top Billboard 200 Listesi Kazananı - Drake

Top Hot 100 Listesi Kazananı - Ed Sheeran

En Çok Şarkısı Çalınan Şarkıcı - Kendrick Lamar

En Çok Satan Şarkıcı - Ed Sheeran

Radyolarda En Çok Çalan Şarkıcı - Ed Sheeran

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Sanatçı - BTS

En İyi Turne Sanatçısı - U2

En İyi R&B Şarkıcısı - Bruno Mars

En İyi R&B Erkek Şarkıcısı - Bruno Mars

En İyi R&B Kasın Şarkcısı - SZA

En İyi R&B Turnesi - Bruno Mars

En İyi Rap Şarkıcısı - Kendrick Lamar

En İyi Rap Erkek Şarkıcısı - Kendrick Lama

En İyi Rap Kadın Şarkıcısı - Cardi B

En İyi Rap Turnesi - JAY-Z

En İyi Country Şarkıcısı - Chris Stapleton

En İyi Country Erkek Şarkıcısı - Chris Stapleton

En İyi Country Kadın Şarkıcısı - Maren Morris

En İyi Country İkili/Grup - Florida Georgia Line

En İyi Country Turnesi - Luke Bryan

En İyi Rock Şarkıcısı - Imagine Dragons

En İyi Rock Turnesi - U2

En İyi Latin Şarkıcı - Ozuna

En İyi Dans/Elektronik Şarkıcısı - The Chainsmokers

En İyi Billboard 200 Albümü - Kendrick Lamar, DAMN

En Çok Satan Albüm - Taylor Swift, Reputation

En İyi Soundtrack - Moana

En İyi R&B Albümü - Bruno Mars, 24K Magic

En İyi Rap Albümü - Kendrick Lamar, DAMN

En İyi Country Albümü - Chris Stapleton, From A Room: Volume 1

En İyi Rock Albümü - Imagine Dragons, Evolve

En İyi Latin Albümü - Ozuna, Odisea

En İyi Dans/Elektronik Albümü - The Chainsmokers, Memories…Do Not Open

Radyolarda En Çok Çalan Şarkı - Ed Sheeran, “Shape of You”