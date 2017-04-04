2017'nin ilk üç ayında 441 işçi yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Mart ayı raporunu yayımladı. Rapora göre martta en az 148 işçi, yılın ilk üç ayında ise en az 441 işçi hayatını kaybetti.

Raporda metal kadın işçilerinin ölümlerine, sendikal faaliyetin suç sayılarak hapis cezası verilmesine ve grev yasaklarına değinilirken, Mart ayındaki iş cinayetleri grafiklerle gösterildi.

7 işçi için sendika sembolik tavır gösterdi

Raporda 8 Mart etkinliği için Bursa'dan Ankara'ya giden ve yolda trafik kazası geçiren işçi servisinde hayatını kaybeden 7 işçinin ölümü için “Türk Metal’den sembolik de olsa üretimi durduran, örgütlü olduğu fabrikalarda bir tavır ortaya koyan bir davranış beklerdik. Ancak etkinliğin iptali dışında bir tavır görmedik” dendi.

AKP döneminde 11. grev yasaklandı

Daha başlamadan yasaklanan Akbank grevi ilişkin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen medya yasağına da vurgulandı.

Mahkeme kararının gerekçeleri şu şekilde açıklandı;

1- Akbank’ın servet ve şöhretinin korunması.

2- Toplum sağlığı.

3- Milli güvenlik.

4- Kamu düzeni.

5- Toprak bütünlüğünün korunması.

6- Suç işlenmesinin önlenmesi.

Böylece Petlas’la başlayan ve üç defa Şişecam, Pirelli, Erdemir, Çayırhan, Asil Çelik, MESS işyerleri, EMİS işyerleri ile devam eden grev yasakları Akbank ile devam etti.

"İşçi ölümlerinde OHAL'le başlayan bir artış var"

Mart ayında sanayi işçilerinin ölümünde OHAL’le başlayan hızlı bir artışın devam ettiği belirtilen raporda işkollarına göre sıralanan işçi ölümlerinde inşaat, yol işkolunda 29 işçi; taşımacılık işkolunda 20 işçi; metal işkolunda 17 işçi; tarım, orman işkolunda 12 işçi; madencilik işkolunda 11 işçi; gemi, tersane işkolunda 10 işçi; ticaret, büro işkolunda 9 işçi; enerji işkolunda 6 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 5 işçi; belediye, genel İşler işkolunda 5 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 4 işçi; tekstil, deri işkolunda 3 işçi; ağaç, kağıt işkolunda 3 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 3 işçi; çimento, cam işkolunda 2 işçi; gıda, şeker işkolunda 1 işçi; petro-kimya, lastik işkolunda 1 işçi ve çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 6 işçi yaşamını yitirdi.

En fazla ölüm 28-50 yaş grubunda

Mart ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı 15-17 yaş grubunda 2 çocuk işçi; 18-27 yaş grubunda 19 işçi; 28-50 yaş grubunda 70 işçi; 51-64 yaş grubunda 27 işçi; 65 yaş ve üstü yaş grubunda 9 işçi; yaşı bilinmeyen 21 işçi olarak belirlendi.

İSİG'in hazırladığı raporda yer alan verilere göre 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası çıktıktan sonra

2013 yılının ilk üç ayında en az 215 işçi,

2014 yılının ilk üç ayında en az 307 işçi,

2015 yılının ilk üç ayında en az 353 işçi,

2016 yılının ilk üç ayında en az 423 işçi,

2017 yılının ilk üç ayında ise en az 441 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi ölümlerinin 47 şehirde ve yurtdışında dört ülkede gerçekleştiği belirtilen raporda başı 20 ölümle İstanbul çekiyor. 10’ar ölüm Antalya ve Bursa’da yaşanırken ölen işçilerin isimlerine yer verildi.



