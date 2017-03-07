Türk Metal Sendikası üyelerini taşıyan otobüs devrildi; 7 kadın hayatını kaybetti

Türk Metal Sendikası üyelerine taşıyan otobüs Bursa-Ankara karayolu üzerinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kadın hayatını kaybetti en az 35 kişi de yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. 35 yaralı bölgedeki çevre hastanelere sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, 16 KT 064 plakalı bir yolcu otobüsü, Mezit-7 mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi. Otobüsteki yolcuların, Türk Metal Sendikası tarafından Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenler olduğu öğrenildi.

Yolcuların çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu bildirildi.

Kazanın ardından olay yeri görüntüleri: