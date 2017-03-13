2017'nin ilk çeyreğinde en çok izlenen filmler belli oldu

Medya takibi kuruluşu olarak faaliyet gösteren Ajans Press, 2017’nin şimdiye kadar en çok izlenen filmlerinin medya karnesini çıkardı. Yılın ilk üç aylık diliminde listenin ilk beş sırasında yer alan filmlerin dördü yerli yapımlar oldu.

Ajans Press’in Box Office’ten derlediği verilere göre 2017’nin en çok izlenen yapımı, Şahan Gökbakar’ın 'Recep İvedik 5' filmi oldu. 16 Şubat'ta vizyona giren film 5 milyon 748 bin kişi tarafından izlendi.

Yılın en çok izlenen ikinci yapımı, 2 milyon 784 bin seyirci rakamına ulaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı 'Çalgı Çengi İkimiz' filmi olurken; Ata Demirer'in ‘Olanlar Oldu’ filmi 1 milyon 802 bin seyirci sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

'Çalgı Çengi İkimiz' fragman

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon filmi ‘Moana’, 1 milyon 326 bin izlenmeyle dördüncü sırada yer alırken, Özcan Deniz'in oyunculuğunu ve yönetmenliğini üstlendiği 'İkinci Şans' filmi 818 bin 473 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasında yer aldı. Ferhan Özpetek'in filmi ‘İstanbul Kırmızısı’ ise daha 3 Mart'ta vizyona girmesine rağmen 275 bin 441 seyirci rakamına ulaştı.

‘İstanbul Kırmızısı’ fragman

Ajans Press'in araştırmasına göre yılın en çok haber olan filmleri sıralaması şu şekilde oldu:

Recep İvedik 5 - bin 307

Çalgı Çengi İkimiz - bin 27

İstanbul Kırmızısı - 446

İkinci Şans - 358

Olanlar Oldu - 297

Moana - 194