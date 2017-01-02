2017'nin Avrupa Kültür Başkentleri: Aarhus ve Baf

2017'nin Avrupa Kültür Başkentleri 20-21 Ocak'ta unvanlarını almaya hazırlanıyor. 2017'nin bu unvanı alan iki kenti Danimarka'nın Asrhus kenti ile Kıbrıs'ın liman kenti Baf (Paphos).

Aarhus: Gülümseyen kent

Aarhus yaklaşık 320 bin nüfusuyla Danimarka'nın ikinci büyük kenti. Ülkenin en eski kenti olma özelliğine de sahip. Aarhus'da yapılan kazılar kentin Vikingler zamanında 8. yüzyılda kurulduğunu gösteriyor. Nehrin ağzında bulunan kentin antik adı 'Aros' idi.

Danimarkalılar Aarhus'a 'Gülümseyen kent' diyorlar. Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan kentin havası adeta geçmişe seyahat ediyor hissi veriyor. Sahilden kopan buzullar görülebiliyor.

Aarhus kenti, 2017 Avrupa Kültür Başkenti programında geçmiş ile geleceği sentezleyerek, kritik konulara değinecek. Örneğin, iklim değişikliği, toplumdan dışlanma, ekonomik kriz konularında turistleri düşünmeye iterek geleceği birlikte şekillendirmek amaçlanıyor.

Bu kapsamda kentin müzelerinde sergiler yer alacak, konserler, tiyatro gösterileri, etkinlikler düzenlenecek. Bunların yarıya yakını ücretsiz olacak.

Aynı zamanda 2017 Avrupa Gastronomi Bölgesi unvanı da alan Aarhus kenti, gıda ve beslenme konularında da ziyaretçileri düşündürecek. Biyologlar, bilim adamları ve şef ahçıların, ‘Gelecekte yiyeceğimiz gıdalar neler olacak?‘ sorusuna yanıt arayarak hazırladığı ‘Felaket menüsü‘ turistlere sunulacak. Hazırlanan değişik yemeklerle sel felaketinin ya da iklim değişikliğinin gıdalarımızı nasıl etkileyebileceği konusunda bilinç oluşturulmak amaçlanıyor.

2017 Avrupa Kültür Başkenti Baf

Kıbrıs'ın liman kenti Baf (Paphos), 2017 Kültür Başkenti olarak Batı ile Doğu kültürünün buluşma noktası olacak. Baf 2017 Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Christos Patsalides, kenti fetheden halkların, tüccar ya da seyyahların hepsinin Baf'ta belirgin izler bıraktığını bu nedenle programlarının bir ‘kültürler mozaiği‘ olacağını belirtti. Kültürlerarası köprü olmayı hedefleyen Baf kenti yönetimi 350'den fazla etkinlik düzenleyecek. 1 Mayıs'ta Berlin Filarmoni Orkestrası (Berliner Philharmoniker) konser verecek. Çoğu açık havada düzenlenecek olan etkinliklerin doruk noktası 1 Temmuz'da Baf limanındaki yaz gecesi etkinliği olacak.

Yunan, Pers, Arap, Haçlı, Osmanlı ve İngilizler gibi pek çok halkların iz bıraktığı kentteki tarihi mezarlar, tapınaklar, kaleler de Baf'ın her yerinde kentin büyüleyici tarihini sergiliyor. Ne yazık ki kentin arkeoloji müzesi tadilat çalışmaları nedeniyle Kasım 2017'ye kadar gezilemeyecek.

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DW/epd/dpa, DK/BÖ