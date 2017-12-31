2017’de sağlıkta önemli gelişmeler

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, 2017’de sağlık alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

2017 yılında özellikle dünyada ölümlerin en sık nedeni olan kalp krizlerinin anında tespiti için akıllı telefonlara uyumlu kalp grafisi aparatının önemli bir çözüm yollarından biri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Öner, şöyle dedi:

\"Bu aparat le birçok kalp krizi erken tespit edilip anında müdahale ile ölümlerin önüne geçilebilecek. Eğer göğüs ağrısı veya sıkışması, nefes darlığı, grip benzeri bulgular, göz kararması, yorgunluk, uykusuzluk, ani başlayan mide ağrısı, bulantı ve kusma varsa akıllı telefonlarla çekilen kalp grafisi kardioloğunuz tarafından anında değerlendirilebilir.\"

Genetik tanı konusunun da yine dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldığını ifade eden Doç.Dr. Gökayp Öner, şunları söyledi:

\"Tüp bebek planlayan ileri yaştaki çiftlere embriyolarına Down sendromu gibi kromozomal bozukluklar olmaması için genetik tanı yapıldığı bilinirken 2017 yılında yeni nesil dizileme tekniği ile embriyoların diğer genlerine bakılarak doğduktan sonra yaşamında kanser riski, kalp krizi riski, erken menopoz riski gibi hayatıyla ilgili erken önlem alması gereken hastalıklar daha anne karnına transfer edilmeden embriyo düzeyinde öğrenilebilmektedir. Kandan tümör hücresinin DNA’sının üretilmesi ile özellikle en öldürücü ve geç fark edilen pankreas ve yumurtalık kanseri olmak üzere birçok kanserin erken teşhisinde kullanılmaya başlandı. Kanser tedavilerinde en önemli aşama kanserin erken evre teşhis edilmesidir. Çoğu kanserler tarama programları ile erken tespit edilebilirken bazı kanserler vücudumuzda sinsi şekilde ilerlemektedir ve fark edildiğinde genelde ileri evre olmaktadır. Bu yeni teknoloji ile özellikle BRCA-1 ve 2 gibi genetik mutasyonu olan insanların takibinde sıvı biopsi olarak adlandırılan bu yöntemle kan ile kanser genlerinin erken teşhisi gerçekleşmektedir.\"

\'ÇİN’DE BİR KÖPEĞİN KALP KRİZİNE NEDEN OLAN GENİ DEĞİŞTİRİLDİ\'

2017 yılı içinde \'Crisper\' isimli teknikle özellikle genetik hastalığı olan bireylerin genlerine ekleme ve çıkarma yapılarak tedavi edilebilmelerine yönelik çalışmaların da meyvelerini verdiğini dile getiren Öner, şöyle dedi

\"2017 Aralık ayında Çin’de kalıtsal kalp hastalığı olan bir köpeğin genetiği kodlanıp kalp krizine neden olacak olan geni değiştirildi. Böylelikle genetik tedavi yöntemi hayatımıza girmiş oldu. Kanser başta olmak üzere tüm genetik kökenli hastalıkların tedavisi için 2017’nin en önemli gelişmesi olarak görülmektedir. Barsak kanseri başta olmak üzere 12 farklı kanserin tedavisinde bağışıklık sistemi üzerinden etki eden ilaçlar ile 2017 yılında kanser tedavilerinde yüz güldürücü sonuçlar alındı. Immuno terapi ile vücut tarafından kanser hücrelerini yabancı cisim olarak algılanması sağlanmakta ve kanser hücrelerinin hızla yok edilmesi gerçekleşmektedir.\"

Geride kalmakta olan 2017 yılı içinde ölümcül olan kalıtsal kas hastalığı ‘Spinal Musküler Distrofinin’ bir virüs ile tedavi edilebildiğinin ortaya çıktığını kaydeden Doç.Dr. Öner, \"Fransa’da doğuştan kas hastalığı olan 12 bebeğe adeno ilişkili virüs enjekte edilerek yenidoğanlarda en sık ölümcül olan kas hastalığı tedavi edildi\" dedi.



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