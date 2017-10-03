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Bilim / Teknoloji

2017 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

2016 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü Thouless, Haldane ve Kosterlitz almıştı

03 Ekim 2017 16:03

2017 Nobel fizik Ödülü'nün bu seneki sahipleri, yerçekimsel dalgaları gözlemleme alanında yaptıkları katkılar için ABD'li biliminsanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Bu tamamen yeni ve farklı bir şey ve daha önce görülmemiş dünyaların kapılarını açıyor. Bu dalgaları yakalayıp, mesajlarını çözmeyi başaranları çok sayıda keşif bekleniyor" denildi.

 

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2017 Nobel Fizik ÖdülüödülJRainer WeissBarry BarishKip Thorne
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