2017 Man Booker Ödülü George Saunders’ın

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN en saygın edebiyat ödüllerinden biri sayılan Man Booker Ödülü’nü bu yıl George Saunders kazandı.

İngilizce yazılmış romanlara verilen Man Booker Ödülü\'ne bu yıl, Türkçeye “Arafta” adıyla çevrilen ilk romanı “Lincoln in the Bardo” ile 58 yaşındaki ABD’li yazar George Saunders layık görüldü. Ödüle, Paul Auster, Ali Smith, Emily Fridlund, Mohsin Hamid ve Fiona Mozley’nin de aralarında olduğu önemli yazarlar aday gösterilmişti.

YOUNG: “YENİLİĞİYLE, YAZIM TARZIYLA BİR ADIM ÖNE ÇIKIYORDU”

Man Booker Roman Ödülü Seçici Kurul Başkanı Baroness Lola Young, Arafta’nın ödüle layık görülme gerekçesini şöyle açıkladı:

“Kazanan kitap, yeniliğiyle, yazım tarzıyla bir adım öne çıkıyordu. Jürilerden biri kitabı gökyüzünde patlayan havai fişeklere benzetti. Kitap ölüm, yas, mahrumiyet gibi konulardaki düşüncelerimizi sorgulatıyor ve bunu yaparken kendi faniliğimizle, başkalarının ve özellikle sevdiklerimizin faniliğiyle barışmamızı sağlıyor.”

Man Booker Ödülü’nü geçmişte kazanan yazarlar arasında John Berger, Iris Murdoch, William Golding, Salman Rushdie, J.M. Coetzee, bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kazuo Ishiguro ve Margaret Atwood gibi yazarlar da yer alıyor.

ÖLÜM, KAYIP VE YAS KAVRAMLARINA FARKLI BİR PERSPEKTİFTEN YAKLAŞIYOR

Amerika ile aynı anda Türkiye’deki okurlarla buluşan Arafta, Amerikan İç Savaşı’nın kahramanı eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ın 7 yaşındaki oğlu Willie Lincoln’ı kaybetmesinin ardından girdiği içsel serüveni, arka planda Amerika Birleşik Devletleri’nin o dönemdeki gelişmeleriyle harmanlayarak anlatıyor. Zihin zorlayan kurgusu, özgün biçimi ve acıyı mizahi bir öge haline getirebilen üslubuyla Arafta, ölüm, kayıp ve yas kavramlarına farklı bir perspektiften yaklaşıyor.

Çağımızın en etkileyici öykücülerinden biri olarak anılan ve 2013 yılında Time Dergisi’nin “Dünyadaki En Etkili 100 Kişi” listesinde yer alan George Saunders’ın Türkçe’de yayımlanmış 6 kitabı bulunuyor. Arafta dışındaki tüm kitapları öykü türünde olan Saunders, “Aralığın Onu” adlı öykü seçkisiyle 2014 Folio Ödülü’nü kazanırken, 2002’de The New Yorker tarafından “40 Yaşın Altındaki En İyi Yazarlar”dan biri seçildi.

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