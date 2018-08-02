2017 en sıcak yıllardan biri oldu

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) meteorolojik kayıtların tutulduğu 19. Yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak dört yılın geride kaldığını açıkladı. 65 ülkeden 500 araştırmacının katıldığı çalışmaların sonuçlarının yer aldığı 300 sayfalık raporda 2017 yılının en önemli küresel iklim trendleri yer alıyor.

2017 ölçümlerin başlamasından sonra kaydedilen üçüncü en sıcak yıl oldu. NOAA'nın iklim araştırmacısı Deke Arndt iklim fenomeni El Nino'nun etkilemediği yıllar açısından ise 2017'nin en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Aralıklarla ortaya çıkan El Nino Pasifik Okyanusu'nun ısınmasına yol açıyor.

Rapor ısınmakta olan gezegenimizin kısmen artan iklim trendlerine açıklık getiriyor. Karbondioksit ve metan gibi sera gazları miktar olarak 2017 yılında rekor düzeye çıktı. Deniz suyu seviyesi ise 1993'e kıyasla ortalama 7,7 santim yükseldi. Buna göre denizlerin seviyesi her on yılda bir üç santim yükseliyor.

Yer küredeki ısınma Kuzey Kutup Bölgesi'nde de etkilerini gösteriyor. Uzmanlar, Kutup bölgesindeki buzların eriyerek uzun vadeli yaz dönemi ortalamasının dörtte üçüne indiğine dikkat çekiyor. NOAA'nnın raporunda kutup bölgelerindeki buz tabakasının inceldiği ve kolay kırılıp çabuk eridiği belirtiliyor. Kalın buz tabakasının kapladığı bölgenin hızla küçüldüğü ve son on bir yılda en düşük buz değerlerinin Eylül ayında ölçüldüğü de raporda yer alıyor.

Mercan resifleri büyük tehlike altında

Deniz suyu seviyesinin yükselmesi öncelikle mercan kayalıklarına zarar veriyor. NOAA uzmanları 2014 Haziranından 2017 Mayısına kadar süren mercan solukluğunun aşırı uzun sürdüğüne ve renk solukluğunun El Nino'dan etkilenmeden uzamasının endişe verici olduğunu belirtiyorlar.

Bilim insanları mercan resiflerini, dar bir alanda çok sayıda canlı türü barındırdıkları için yeryüzündeki yağmur ormanlarına benzetiyorlar. Uzmanlar mercanlarda yaşayan balık ve diğer canlı türlerinin bir milyar insanın gıda ihtiyacını karşıladığını hesaplamışlar. Sahilleri fırtına ve yüksek dalgalardan koruyan mercanlık alanlar aynı zamanda çeşitli kıyılardaki kumsalların ham maddesini de oluşturuyor.

Özellikle Guam, Samoa ve Hawaii mercanlarında aşırı soluklaşma tespit edilmiş. 2014 – 2017 yılları arasında renk soluklaşmasının mercanları tehdit edecek boyutlara vardığı ve kısa aralıklarla kendini gösterdiğinden mercanların toparlanıp sağlığa kavuşmasının giderek zorlaştığı da Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin raporunda yer alıyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe