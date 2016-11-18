Dünya çapında selfie çekerken ölenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak ABD'li bir araştırma ekibi şimdi sorunu bir akıllı telefon uygulaması yoluyla çözebileceklerini umuyor. Risk altında olanları uyaran bir uygulama geliştiriyorlar.

Ekibin araştırmalarına göre, 2014'te 15 kişi selfie çekerken öldü. Bu sayı 2014'te 39 kişi olurken, 2016'nın ilk sekiz ayında 73 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden uzmanlar, en çok ölüm vakasının nerelerde yaşandığını ve nerede yaşadığınıza bağlı olarak ölüm nedenlerinin nasıl değiştiğini belirledi.

İlk selfie çekerken ölüm haberi Mart 2014'te geldi.

O günden bu yana, kayıtlara geçen 127 benzer vaka oldu. Hindistan'da 76, Pakistan'da dokuz, ABD'de sekiz, Rusya'da ise sekiz kişi bu nedenle öldü. En büyük ölüm nedenlerinden biri, insanların sosyal medyadaki takipçilerini etkileyebilmek için yüksek noktalardaki kayalıklarda veya binaların tepelerinde selfie çekmeye çalışmasıydı.

Ölüm nedenleri dünya genelinde nasıl değişiyor?

Hindistan'daki ölümlerin büyük çoğunluğu trenlerle bağlantılı. Burada nedenin "en iyi arkadaşınla tren raylarının yakınında fotoğraf çektirmenin romantik ve hiç bitmeyecek bir dostluğun işareti olduğuna yönelik inanç".

ABD ve Rusya'daki ölümlerin önemli bir kısmıysa silahlarla çekilmek istenen selfilerin bir sonucu.

Selfie ölümleri konusunda ne yapılabilir?

Araştırmacılar, selfie çekmek için hayatını tehlikeye atanları uyaran bir uygulama geliştirmeyi umuyor.

Uygulamanın, yüksek bir yerde, tren raylarının yakınlarında ya da başka tehlikeli durumlarda kullanıcıları uyarması umuluyor.

Bunun konum belirleme özelliği ve çekilmeye çalışılan fotoğraftaki tehlikelerin tanımlanmasıyla yapılabileceği düşünülüyor.

Araştırma ekibi geliştirdikleri yazılımla üç bin selfieyi inceledi ve risk unsurlarını bulmakta yüzde 70 başarı sağlandı.

Ancak tabii, tehlikeli bir halde alınabilecek alarmın durumu daha da tehlikeli hale getirebileceğini düşünenler de var.

Selfie ölümleri neden böyle bir fenomen haline geldi?

Sosyal medyada paylaştığınız selfieler iyileştikçe, Instagram gibi mecralarda daha çok beğeni ve takipçi toplayabiliyorsunuz.

Yani artık aynadan yansımanızı fotoğraflamak yetmiyor.

Rus Kirill Oreşkin, 17 bin 900 takiçiye sahip ve binaların tepelerinde çektirdiği fotoğraflarıyla meşhur.

Drewssik gibi kullanıcılarsa, yüksek yapıların tepelerinde çektiği selfilerle ünlüydü.

2015'te bir binanın tepesinden düşerek öldü.

Ekim 2016'da ise 12 yaşındaki bir Rus kız çocuğu balkonun korkuluklarına tırmanarak fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybetti.