2016’da beklenen 6 albüm

Birgün yazarı Barış Akpolat, 2016’nın David Bowie ve Lemmy Kilmister ölümleriyle başladığını hatırlatarak yeni yılda Metallica, Rihanna, Radiohead, Kanye West, Tool ve U2’nun beklenen albümlerini yazdı.

Barış Akpolat’ın Birgün’de bugün (15 Ocak 2016) yayımlanan “2016’dan beklediğimiz 6 albüm” başlıklı yazısı şöyle

Bu yıl gerçekten çok kötü başladı. önce Lemmy’yi sonra David Bowie’yi kaybettik. Canım sıkkın moralim bozuk. Bowie için bir şey yazmamaya karar verdim. Yenilikçi insanüstü bir müzisyendi. Ait olduğu uzaya geri döndü.

Bu hafta yeni bir şeylerden bahsetmek istedim ve 2016’da çok büyük ihtimalle yayınlanacak 6 albümü yazayım dedim. Rihanna, Metallica ve Radiohead bunlardan bazıları. Şimdilik en büyük isimlerle ilerleyelim sonra kaçırmamamız gereken albümlere bulaşırız.

Metallica: Lars Ulrich’in söylediğine göre 20 şarkı üzerinde çalışıyorlar, elbet eleme yapacaklar. James Hetfield daha geçenlerde bir gitar riff’inin üstünde çalıştığı bir video paylaştı. Kısacası 10. albümleri bu yıl gelecek. Bence Load’dan sonraki en iyi işleri olan Death Magnetic’ten sonra gelecek albümü çok merakla bekliyorum. Hele ki thrash sound’una döndükten sonra…

Rihanna: Adı bile belli: ANTI. Fakat albüm 2015’te çıkması gerekirken bir türlü çıkamadı. Rihanna’nın saçını başını yolduğuna eminim. Albümün tarihi bile belliydi, ertelendi. 2015’te FourFiveSeconds ve Bitch Better Have My Money gibi şarkılarla ufaktan hareket geçse de şu anda sessizlik hakim ortama. Rihanna, eylülde, “Albüm ben bitti demeden bitmez” minvalinde bir açıklama yaptığı gibi Victoria’s Secret’in yıl sonu gösterisinde vereceği performansı da albüme yoğunlaşabilmek adına iptal etmişti.

Radiohead: Ne adı belli ne çıkış tarihi. Yılbaşında yayınladıkları daha önce yayınlanmamış James Bond şarkısı Spectre’yle dikkat çeken ekip 4 yıl sonra ilk kez ses çıkartmıştı. John Greenwood’a göre kayıtlar gayet memnun edici. Yine Greenwood’a göre kayıt tarzlarını yine değiştirmişler. Yılın en ilgi çekici işi olacağı süphesiz...

Kanye West: Başkanlığa aday olacağını da açıkladıktan sonra iyice ruh sağlığını kaybettiğine emin olduğum West’in de albümü gecikenlerden. Yıl içinde Paul McCartney, Rihanna, Vic Mensa gibi isimlerle çalıştığı için kendi albümüne pek vakit ayıramadı. Swish adlı bu albümde nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyorum. İyi rapçi değil, iyi şarkı da söyleyemiyor fakat yenilikçi bir işe diğer isimlerden farklı olarak koşabiliyor. Enteresan olacaktır.

Tool: Dünyanın en yenilikçi progresif metal grubu. En farklısı… Son albümleri 10.000 Days’i 10 yıl önce çıkarttılar. Çok uzun yıllardır bir davayla uğraşıyorlar. Akıllarını bir türlü veremediler şu albüme. Çok fena bir şeyin geldiğine eminiz. Maynard James Keenan’dan kimbilir nasıl bir iş çıkmıştır. Geçenlerde Cadılar Bayramı’nda verdikleri bir konserde ufaktan yeni bir şarkıyı duyar gibi olduk. Tool yeni albümü çıkarınca onlar gibi bizlere de bir rahatlama gelecek.

U2: Adı Songs of Experience olarak belirlenen albümün çıkış tarihi belli değil. Bir önceki albümleri Songs of Innocence’de yaptıkları gibi insanların iTunes’una ve iPhone’larına zorla girme gibi bir saçmalık yapmazlar diye umuyorum. Gitaristleri Edge, bu albümdeki şarkılarından bazıların bir öncekine göre çok daha iyi olduğunu söylemişti. Bildiğimiz kadarıyla 12 şarkıdan oluşacak.