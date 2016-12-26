2016'da Wikipedia üzerinde en çok değiştirilen sayfalar açıklandı

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia üzerinde 2016 yılında en çok düzenlenen sayfaların listesi paylaşıldı. Açıklanan rapora göre bu yılın en çok düzenlenen Wikipedia sayfaları arasında, Donald Trump, Vincent van Gogh ve 2016 yılında ölenler başlıkları ilk 20’de yer aldı. ABD başkanlık seçimleri ile alakalı başka başlıklar da listeye giren

Wikimedia Foundation tarafından açıklanan rakamlara göre Van Gogh’un sayfası 3 bin 551 kez değiştirildi. Bunun sebebi, başlığı yüksek kaliteli içeriğin bir göstergesi olarak ‘featured’ statüsüne ulaştırma çabasıydı. Dört farklı Vikipedi editörü bu başlığı tekrar tekrar düzenledi. Modernist takma adını kullanan bir editör “Van Gogh onlarca yıldır sürekli yanlış anlaşılan, yeniden yorumlanan, üzerinde çalışılan ve çalışmaları tekrar edilen ancak bir şekilde gerçek doğasını gizlemeyi başaran bir sanatçıydı.” diyor.

2016’da yaşamını yitiren ünlü kişiler arasında David Bowie ve Prince gibi sanatçıların yanında, boks efsanesi Muhammed Ali ve Küba’nın lideri Fidel Castro'da bulunuyordu. Yıl içinde toplam 18 bin 230 kez düzenlenen ‘2016 yılında ölenler’ listesi, diğer başlıklara göre açık ara farkla en çok düzenlenen başlık oldu.

Televizyon programları

Bir Wikimedia Foundation sözcüsü “Bazı kullanıcıların bu yılın dışında kalan konuları da tekrar gündeme getirdiğini gördük. Arjantin’de düzenlenen dans yarışması Bailando 2015, bu yılın en çok düzenlenen 10 başlığı arasına girdi” şeklinde konuştu.

Ağustos ayında, 2016 Yaz Olimpiyatlarında Büyük Britanya başlığı bin 578 kez düzenlendi. Büyük Britanya sporcuları Rio Olimpiyatları’nda 27’si altın toplam 67 madalya kazandı.

Aralık ayı henüz tamamlanmamış olsa da televizyon programı Big Boss 10 bu ay içinde en çok düzenlenen başlık konumunda. Bu başlığı Sahte haber sitesi takip ediyor.

Dikkatli okumak gerek

Vikipedi’nin kurucusu Jimmy Wales’in özel şirketi Wikia’ya yatırım yapan ve listeyi hazırlayan Dan Gillmor, Vikipedi’nin insanlara bilgi verme konusunda çok başarılı olduğunu ancak zaman zaman bazı kötü niyetli kişiler tarafından sitenin yanlış bilgiler yaymak için de kullanıldığını ifade ederek, kullanıcıların sitede okudukları bilgilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları gerektiğini belirtti. Vikipedi’nin sayfaları binlerce editörün yanı sıra çok sayıda bot tarafından düzenleniyor.

Bu yılın başında Wikimedia Foundation tüm zamanların en çok düzenlenen makalelerine dair rakamları da yayınlamıştı. Bu listede toplam 45 bin 862 düzenleme ile George W. Bush başlığı ilk sırayı aldı. İkinci sırada ise 42 bin 836 düzenleme ile WWE personel listesi bulunuyordu.